В автокатастрофі загинув молодий американський актор

Бред Еверетт Янг став жертвою автокатастрофи, коли їхав один по шосе.

Помер молодий американський актор / Колаж Главред, фото скріншот YouTube

Коротко:

Що трапилося з американським актором

Як він потрапив в аварію

Бред Еверетт Янг, знаменитий фотограф і актор помер від травм, отриманих в автокатастрофі. Йому було 46 років.

Як пише The Hollywood Reporter, пізно ввечері в неділю Янг дивився фільм і їхав один по шосе 134, коли в його машину врізався автомобіль, що рухався в зустрічному напрямку.

Він помер на місці події. Інший водій вижив і був госпіталізований.

Янг, постійний гість голлівудських червоних доріжок, був упізнаваним обличчям на прем'єрах, гала-вечорах і церемоніях вручення нагород. У його фотопортфоліо були проекти і зйомки для The Hollywood Reporter, Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper's Bazaar, People, Variety та інших видань.

Розпочавши акторську кар'єру наприкінці 1990-х, Янг з'являвся в епізодичних ролях у таких серіалах, як "Хлопець пізнає світ", "Фелісіті", "Анатомія пристрасті" і "4ісла"а також у таких повнометражних фільмах, як "Любов і баскетбол" (2000), "Ангели Чарлі" (2000), "Парк Юрського періоду 3" (2001), "Я люблю тебе, чувак" (2009), "Артист" (2011) і "Доктор Джекілл і містер Гайд" (2017).

Янг також заснував Dream Loud Official - громадську ініціативу, присвячену відновленню та збереженню музичних і художніх програм у школах по всій країні. Його метою було надихнути учнів, вчителів і діячів мистецтв і нагадати суспільству, що "творчість - це не розкіш, а невід'ємна частина освіти".

