20 травня 2023 року раптово помер чоловік співачки-путіністки Діани Гурцкаї юрист Петро Кучеренко. Пара була разом майже 20 років.

Уже рік артистка носить жалобу за чоловіком, і в публічному просторі з'являється виключно в чорному вбранні. У стилі вона віддає перевагу стриманій класиці.

Однак рік самотності все ж дав результат - Гурцкая скинула вагу і зробила коротку екстравагантну стрижку. Своїм зовнішнім виглядом артистка здивувала всіх на сімейному форумі Леоніда Агутіна, куди путіністку запросили виступати.

Так тепер Гурцкая носить коротку стрижку трохи нижче підборіддя з чубчиком до брів, яку укладає так, щоб надати їй ефект недбалості. Для концертного образу вона обрала окуляри в білій оправі, масивне кольє під шию, великі прикраси, що закривають кисті рук і зап'ястя, і чорну міні-сукню з прозорим подолом. Знімки в новому іміджі з'явилися на її сторінці в Instagram.

Хто така Діана Гурцкая? Діана Гурцкая - російська співачка мегрельського походження. Підтримала анексію Криму 2014 року і схвалила військове вторгнення рф в Україну. З 2017 року внесена до бази "Миротворець". Незряча від народження.

