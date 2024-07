Віктор Ющенко заспівав із Володимиром Дантесом заради дронів для ЗСУ

Badstreet boys збір - Віктор Ющенко знявся в кліпі Badstreet boys / колаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes, instagram.com/victor_yushchenko

Український співак Володимир Дантес із колегами по сцені створив гурт Badstreet boys - разом вони знімають музичні кліпи з каверами на всесвітньовідомі треки та дають концерти з однією метою: зібрати якомога більше коштів для українських захисників.

Сьогодні Badstreet boys у соціальних мереэжах оголосили про новий збір на дрони та автомобілі для наших воїнів. Традиційно вони випустили кліп із гумористичним текстом. Цього разу - на трек сера Елтона Джона та гурту Blue "Sorry Seems to Be the Hardest Word".

Так колектив, задля залучення більшої кількості донатів, не лише збив з ніг фанаток своїми харизмою та чарівністю, а й запросили для зйомки кліпу легендарну в нашій країні особистість - на фортепіано їм підігравав 3-й президент України Віктор Ющенко.

відео дня

Віктор Андрійович дуже органічно вписався в гурту. Шанувальники в коментарях зазначають, що це - потужна колаборація, яка, безумовно, привертає увагу до благодійної ініціативи Badstreet boys і як музичного колективу, і як волонтерів. До того ж експрезидент пообіцяв розіграти серед тих, хто задонатить від 100 грн і вище, баночку меду з особистої пасіки.

Дивіться кліп Badstreet boys і Віктора Ющенка:

Хто такий Віктор Ющенко? Віктор Ющенко - український політик і державний діяч, банкір. 3-й Президент України (23 січня 2005 - 25 лютого 2010). Сьомий прем'єр-міністр України (1999-2001). Народний депутат України V скликання (2002-2005), засновник і Голова Ради Інституту Президента Віктора Ющенка "Стратегічні ініціативи". Третій голова Національного банку України (1993-2000), виконувач обов'язків Голови Національного Банку України (27 січня 1997-5 лютого 1997), лідер Помаранчевої революції, повідомляє Вікіпедія.

Хто такий Володимир Дантес? Володимир Дантес (справжнє ім'я - Володимир Гудков) - український співак, теле- і радіоведучий. Ексучасник гурту ДіО.фільми. Переможець шоу талантів "Фабрика зірок-2". Був одружений (2015-2022) зі співачкою DOROFEEVA. Автор проєктів "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я роблю бізнес" тощо. Знімався у багатьох телешоу - "Ліга сміху", "Маскарад", "Маленькі гіганти", "Я Люблю Україну", "Їжа, я люблю тебе" тощо. Учасник гурту Badstreet boys. Сольно виступає під псевдонімом Dantes.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше стало відомо, учасник "Голосу країни-12" з команди Наді Дорофєєвої отримав серйозне поранення на фронті. Його зіркова наставниця попросила допомогти талановитому захиснику з лікуванням.

Також колишній учасник романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія вперше показав свого сина. Рік тому первістка йому подарувала його юна дружина.

Читайте також:

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред