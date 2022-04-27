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Андрій Макаревич розповів, кого в Росії він вважає бовдурами

27 квітня 2022, 03:02

Артиста намагалися зловити "на гарячому", проте від своїх слів він не відмовився принципово.

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Андрій Макаревич розповів, у кого в Росії "дерево замість голови" / facebook.com/makarevichav

Лідер групи Машина Времени Андрій Макаревич різко висловлюється проти військової агресії рф в Україні, і не менш жорстокий до тих, хто цю війну схвалює.

Він опинився серед тих російських артистів, які публічно висловили свою незгоду з кривавою політикою кремля, і покинули країну. Зараз Макаревич живе в Ізраїлі.

Раніше на своїй сторінці в Facebook він написав вкрай експресивний пост, звертаючись до тих росіян, які вважають за краще довіряти брехливій російській пропаганді, а зірок, якими колись захоплювалися, критикують, вважають зрадниками. "Бачу тявкання з приводу тих, хто виїхав - Алли, Максима, Чулпан, Земфіри... Це Росія поїхала від вас, мудаччя. Тому що Росія - вони, а не ви",- написав музикант.

В інтерв'ю Ксенії Собчак Андрій Макаревич пояснив свою позицію. "Я мав на увазі нерозумних хамів, які дозволяють собі в мережі дуже недобре писати про людей, яким вони в підмітки не годяться. Тільки це мене розлютило. ... 100 років спілкуюся з Аллою Борисівною. Що вона зробила, якій кількості людей вона подарувала радість і щастя своєю роботою! Знаю, скільки Чулпан робила і робить, крім того, що вона геніальна актриса. Скількох дітей врятувала Хаматова зі своїм фондом",- розповів він.

Втім, лідер Машини часу ясно дав зрозуміти, що те, що прозвучало раніше - не спроба виправдатися; своєї думки він не змінив: люди, які підтримують війну в Україні, не мають право на особисту думку в принципі.

"Це дерево замість голови. Ці люди мене абсолютно не цікавлять",- підсумував Макаревич.

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Раніше четверта дружина Андрія Макаревича, журналістка, гід і фотограф родом з Києва Ейнат Кляйн показала зворушливе сімейне фото з чоловіком і їх новонародженим сином.

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