"Святе сімейство": Молода дружина Макаревича показала ніжне фото з музикантом і новонародженим сином

Дружина Макаревича показала нове фото новонародженого сина / instagram.com/_einatklein_

Четверта дружина Андрія Макаревича, журналістка, гід і фотограф родом з Києва Ейнат Кляйн показала зворушливе сімейне фото з чоловіком і їх новонародженим сином.

Ейтан народився 30 березня 2022 року в Ізраїлі. Для Ейнат це - перша дитина, для Макаревича - четверта. Музикант охарактеризував його, як "відмінного хлопця", а новоспечена мама із задоволенням показує свіжі знімки малюка.

Нещодавно Ейтан Андрійович знявся у своїй першій професійній фотосесії, з якою, всупереч побоюванням батьків, впорався вельми гідно, як для людини, якій немає і місяця.

"Є діти, яким з батьками пощастило, а є наш Ейтані, якому пощастило ще більше! Загалом, повезли ми його на фотосесію, зламавши напередодні не один спис масайських вождів. Очікували, що дитинка буде бешкетувати, плакати, страждати, а ми, єхидні такі, світити йому в очі прожекторами і спалахами.

Але раптом все виявилося зовсім навпаки. Іра віртуозно загорнула його, точно немовлятко Моше, в... в... ну, загалом, у що зазвичай загортають немовлят, він заснув і прокинувся лише коли ми з нього обмотку цю зняли і одягли в цивільне",- описала першу "дорослу" пригоду малюка дружина Макаревича.

Дружина Макаревича показала нове фото новонародженого сина / instagram.com/_einatklein_

Шанувальники колоритної парочки прийшли в захват від ніжного сімейного кадру з Ейтані, Ейнат і Андрієм Макаревичем:

"Прямо Святе сімейство. Красені неймовірні!❤️"

"Фото атмосферне!!! Обличчя хороші. Здоров'я і миру всім!"

"Пощастило і малюкові Ейтані, і батькам! Красиві і щасливі! Доброго здоров'я і довгих років! ❤️"

"Чудове фото!!! Чудовий малюк!!! І чудові батьки його!!! Щастя вам всім, дорогі!!!"

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Раніше лідер групи Машина часу Макаревич Андрій Макаревич запевнив, що якщо президент РФ Володимир Путін "натисне ядерну кнопку", то весь світ "зітре з лиця землі Росію". Причому, за його словами, це буде зроблено з полегшенням.

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