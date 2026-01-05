Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Учасниць "Холостяка" прорвало: розгорівся скандал через зізнання Тараса Цимбалюка

Христина Трохимчук
5 січня 2026, 16:30
178
Учасниці "Холостяка" жорстко відповіли Тарасу Цимбалюку.
Тарас Цимбалюк - Холостяк 14
Тарас Цимбалюк - Холостяк 14 / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк, Григорій Решетнік

Ви дізнаєтеся:

  • Тарас Цимбалюк дав скандальне інтерв'ю
  • Як відреагували учасниці "Холостяка"

Учасниці романтичного реаліті "Холостяк" обурилися через висловлювання Тараса Цимбалюка в інтерв'ю Єві Коршик. Дівчата спіймали актора на брехні та подвійних стандартах, тому активно висловлюються з цього приводу в Threads. Главред зібрав реакції учасниць "Холостяка" на слова головного героя шоу.

Софія Шамія

Учасниця, яка покинула проєкт "Холостяк" зі скандалом, розкрила причину штрафу і попросила канал повернути їй гроші. Софія вважає несправедливим те, що Тарасу можна говорити про свою участь у проекті як про піар, тоді як за бажання піти їй довелося платити.

відео дня

"Після інтерв'ю Тараса є тільки одне прохання: СТБ і проект Холостяк, поверніть мої 5 тисяч доларів! Вперше озвучу причину штрафу: мені сказали, що я маю його заплатити, бо не попрощалася з Тарасом особисто! Я єдина за всі сезони, хто платив штраф. До Тараса у мене питань немає - це його вибір. Виходить, йому можна публічно говорити, що це був піар і що ніяких почуттів не було. А мені піти, не попрощавшись, не можна? Сподіваюся, що жодна дівчина не подасть заявку на це телешоу. Потім варіанти, чому я плачу штраф, вони вже змінювали. Наступного разу говорили, що це оплата за додатковий день знімальної групи", - розповіла Шамія.

Софія Шамія на Холостяку 14
Софія Шамія про Холостяк 14 / скрін із Threads

Діана Зотова

Ще одна дівчина, яка залишила "Холостяк" за власним бажанням, вказала на нерівне залучення Холостяка та учасниць у шоу. Діана зазначила, що дівчата живуть у повній ізоляції, тоді як Тарас міг насолоджуватися свободою.

"Ось єдине, чого я досі не розумію, так це різні правила для учасників проекту. Чому дівчат-учасниць зачиняють на кілька місяців без телефонів, без можливості бачитися з друзями і рідними, і з ще багатьма різними заборонами за контрактом. Тоді як Холостяк спокійно живе своїм життям, іноді приходить на зйомки, за які ще отримує гроші, і взагалі може робити все, що хоче. Може, якби Холостяк був так само ізольований, як дівчата, то йому було б не "байдуже, хто покине проект", - запропонувала Зотова.

Діана Зотова про інтерв'ю Цимбалюка
Діана Зотова про інтерв'ю Цимбалюка / скрін з Threads

Дар'я Романець

Учасниця, яка потрапила в четвірку на проєкті "Холостяк", також емоційно висловилася про інтерв'ю Цимбалюка. Її обурило те, що Тарас брехав їй в обличчя, стверджуючи, що не грає на шоу, хоча пізніше зізнався в інтерв'ю, що прийшов на проєкт не за стосунками.

"Сміюся, що я покинула проект через те, що тато сказав, що я піарюся. Тарасе, браво. З піару я йду до тебе вчитися", - написала Романець.

Учасниця
Учасниця "Холостяка" про інтерв'ю Тараса Цимбалюка / скрін із Threads

Ірина Кулешина

Ще одна дівчина спіймала Тараса Цимбалюка на нечесності. Ірина порівняла слова актора на проєкті, постшоу та інтерв'ю, чим наочно продемонструвала невідповідності в позиції Холостяка.

"На проекті: ти особлива, мені з тобою добре. На постшоу: мені складно було робити вибір на церемоніях. На інтерв'ю: та мені було все одно, хто піде", - написала Кулешина.

Ірина Кулешина прокоментувала інтерв'ю Цимбалюка
Ірина Кулешина прокоментувала інтерв'ю Цимбалюка / скрін з Threads

Оксана Шанюк

Учасниця, яка відзначилася на проєкті скандалом із Софією Шамією, розповіла, що за лаштунками "Холостяка" реальність набагато складніша, ніж здається. Через формат шоу у Цимбалюка було мало часу на спілкування з дівчатами, а їм самим було складно звикнути до камер.

"Після інтерв'ю Тараса у когось ще залишилися запитання, чому дівчатам було важко відкритися? Ми всі живі люди, часу на спілкування було дійсно мало, до камер звикли не всі. Я взагалі постійно ловила "панічку", бо це стрес кожного дня. У житті все зовсім по-іншому", - поділилася вона.

Оксана Шанюк про шоу "Холостяк"
Оксана Шанюк про шоу "Холостяк" / скрін із Threads

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український блогер Олександр Волошин, який втік з України після гучного скандалу зі збором грошей Охматдит, знову перебуває в розшуку ТЦК. Волошин показав сповіщення з програми Резерв+.

Також дружина популярного українського співака Віталія Козловського розповіла про несподівану реакцію сина Оскара під час атаки на Київ. Також Бакуменко показала наслідки обстрілу Оболоні та розповіла, що не могла забрати Оскара з місця прильоту, оскільки він хотів спостерігати, як розбирають завали.

Вас може зацікавити:

Про реаліті-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

скандал шоу Холостяк новини шоу бізнесу Тарас Цимбалюк
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні готують масштабні зміни для військових - новий міністр представить план

В Україні готують масштабні зміни для військових - новий міністр представить план

18:18Новини
Українців попередили про серйозну небезпеку: названо дату, коли налетить потужний шторм

Українців попередили про серйозну небезпеку: названо дату, коли налетить потужний шторм

18:10Синоптик
Операція "Труба 2.0": росіяни використали газопровід для прориву до великого міста

Операція "Труба 2.0": росіяни використали газопровід для прориву до великого міста

17:34Новини
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 5 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Життя вже не буде колишнім: чотири знаки зодіаку отримають суворий урок 5 січня

Життя вже не буде колишнім: чотири знаки зодіаку отримають суворий урок 5 січня

Настя Каменських російською оголосила про зміни в житті - деталі

Настя Каменських російською оголосила про зміни в житті - деталі

Забудуть про всі проблеми: на три знаки зодіаку чекає великий успіх

Забудуть про всі проблеми: на три знаки зодіаку чекає великий успіх

Росія підняла "ТУшки" в повітря: коли можуть відбутися пуски ракет

Росія підняла "ТУшки" в повітря: коли можуть відбутися пуски ракет

Останні новини

18:18

В Україні готують масштабні зміни для військових - новий міністр представить план

18:11

У Києві закликають жителів не купатися у водоймах на Водохреще - деталі

18:10

Українців попередили про серйозну небезпеку: названо дату, коли налетить потужний шторм

17:34

Операція "Труба 2.0": росіяни використали газопровід для прориву до великого містаВідео

17:08

Український воротар претендує на звання найкращого у світі у 2025 році - хто він

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:07

Небезпечні періоди чекають на українців: названо дати жорстких магнітних бур

16:59

Звариться за 10 хвилин: як кмітливі господині прискорюють приготування картоплі

16:44

"Спеціальний формат": ЗМІ розкрили, яку нову посаду може отримати Дмитро Кулеба

16:44

Долар різко злетів, а євро подешевшав: новий курс валют на 6 січня

Реклама
16:37

На смак як бабусині пиріжки: рецепт лінивих коржиків з картоплею і грибами

16:30

Учасниць "Холостяка" прорвало: розгорівся скандал через зізнання Тараса Цимбалюка

16:13

Чому 6 січня не можна нічого виносити з дому: яке церковне свято

16:09

Синьо-жовтий: єдиний правильний - хто і навіщо каже інакш

16:02

Росія вночі піднімала стратегічну авіацію, але відмовилась від атаки - що сталось

15:49

Дієтологи назвали рибу головним продуктом зими: які види найкорисніші

15:41

Росія розбомбила американський завод у Дніпрі: мер розповів про наслідки

15:32

Від союзника до окупанта: як Москва стерла українську державу

15:22

Гороскоп на завтра 6 січня: Дівам - радісні новини, Стрільцям - зрада

15:18

Може зруйнувати авто: водіям назвали головний "мінус" підземного паркінгу

15:12

Кремль в страху через спецоперацію США в Венесуелі: чого боїться Росія

Реклама
15:06

Водіїв закликали покласти котячий наповнювач у авто: причина здивує багатьох

14:57

Чорний силует швидший за потяг: у київському метро фіксують загадкове явище

14:32

Ексклюзивна прем’єра чорної детективної комедії "10 блогерят" — лише на Київстар ТБВідео новини компанії

14:27

Плакат, що розколов країну: хто і навіщо вигадав "три сорти" українців

14:17

Блогер-утікач Волошин уїдливо відповів на розшук ТЦК: "Що ж таке?"

14:03

СБУ тимчасово очолив Євген Хмара – що про нього відомо

14:02

Маша Єфросиніна поділилася рідкісним фото з 21-річною донькою

14:01

РФ намагається розширити фронт у двох областях: військовий розкрив план ворога

14:01

Не мотлох, а інвестиція: професіонал розповів про найцінніші речі секонд-хендів

13:55

Росіяни оснащують Шахеди ПЗРК "Верба": ЗМІ пояснили, чим це небезпечно

13:54

Колядка чи щедрівка: проста помилка, якої бояться на кожне Різдво

13:43

Василь Малюк йде з посади голови СБУ - Зеленський

13:26

"Десь розвалило хату": маленький син Козловського здивував реакцією на обстріл

13:19

Ніколи не сідайте на поріг: що вірили наші предки і чого вони боялися

13:17

Харків та Дніпро трясе від вибухів: РФ атакує міста ракетами і дронами, деталіВідео

12:32

Як птахам вдається довго стояти на льоду: качки, лебеді та гуси використовують хитрий трюкВідео

12:26

Навіщо розсаду поливають медом: як швидко зміцнити розсадуВідео

12:22

Ціна сягне 450 гривень за кілограм: в Україні дорожчатиме один вид риби

12:21

"Не можна було рік вагітніти": переможниця "Холостяка" Бєлень поділилася особистим

12:21

Зрадниця Ані Лорак терміново покинула РФ слідом за дочкою

Реклама
12:20

Ексміністр фінансів Канади стала радницею Зеленського: що відомо

11:58

Зеленський призначив першого заступника Буданова: хто він

11:43

Коханий Наталки Денисенко може повторити долю Андрія Фединчика

11:31

Окупанти прориваються у ще одне велике місто: військовий оцінив загрозу

11:25

РФ стягнула "елітні війська" для захоплення одного міста: де тривають гарячі бої

11:18

Як він виріс: Леся Нікітюк показала піврічного сина

11:06

У будівлі величезна дірка, є постраждалі: росіяни влупили по лікарні зі стаціонаром у КиєвіФото

10:48

Китайський гороскоп на завтра 6 січня: Зміям - стрес, Козлам - зневіра

10:45

Які компліменти не можна говорити дівчині: найпоширеніші помилки

10:29

Відключення світла в Україні - графіки на 5 січня (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
Святкове менюЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапої
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти