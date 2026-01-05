Учасниць "Холостяка" прорвало: розгорівся скандал через зізнання Тараса Цимбалюка

Учасниці "Холостяка" жорстко відповіли Тарасу Цимбалюку.

Тарас Цимбалюк дав скандальне інтерв'ю

Як відреагували учасниці "Холостяка"

Учасниці романтичного реаліті "Холостяк" обурилися через висловлювання Тараса Цимбалюка в інтерв'ю Єві Коршик. Дівчата спіймали актора на брехні та подвійних стандартах, тому активно висловлюються з цього приводу в Threads. Главред зібрав реакції учасниць "Холостяка" на слова головного героя шоу.

Софія Шамія

Учасниця, яка покинула проєкт "Холостяк" зі скандалом, розкрила причину штрафу і попросила канал повернути їй гроші. Софія вважає несправедливим те, що Тарасу можна говорити про свою участь у проекті як про піар, тоді як за бажання піти їй довелося платити.

"Після інтерв'ю Тараса є тільки одне прохання: СТБ і проект Холостяк, поверніть мої 5 тисяч доларів! Вперше озвучу причину штрафу: мені сказали, що я маю його заплатити, бо не попрощалася з Тарасом особисто! Я єдина за всі сезони, хто платив штраф. До Тараса у мене питань немає - це його вибір. Виходить, йому можна публічно говорити, що це був піар і що ніяких почуттів не було. А мені піти, не попрощавшись, не можна? Сподіваюся, що жодна дівчина не подасть заявку на це телешоу. Потім варіанти, чому я плачу штраф, вони вже змінювали. Наступного разу говорили, що це оплата за додатковий день знімальної групи", - розповіла Шамія.

Софія Шамія про Холостяк 14 / скрін із Threads

Діана Зотова

Ще одна дівчина, яка залишила "Холостяк" за власним бажанням, вказала на нерівне залучення Холостяка та учасниць у шоу. Діана зазначила, що дівчата живуть у повній ізоляції, тоді як Тарас міг насолоджуватися свободою.

"Ось єдине, чого я досі не розумію, так це різні правила для учасників проекту. Чому дівчат-учасниць зачиняють на кілька місяців без телефонів, без можливості бачитися з друзями і рідними, і з ще багатьма різними заборонами за контрактом. Тоді як Холостяк спокійно живе своїм життям, іноді приходить на зйомки, за які ще отримує гроші, і взагалі може робити все, що хоче. Може, якби Холостяк був так само ізольований, як дівчата, то йому було б не "байдуже, хто покине проект", - запропонувала Зотова.

Діана Зотова про інтерв'ю Цимбалюка / скрін з Threads

Дар'я Романець

Учасниця, яка потрапила в четвірку на проєкті "Холостяк", також емоційно висловилася про інтерв'ю Цимбалюка. Її обурило те, що Тарас брехав їй в обличчя, стверджуючи, що не грає на шоу, хоча пізніше зізнався в інтерв'ю, що прийшов на проєкт не за стосунками.

"Сміюся, що я покинула проект через те, що тато сказав, що я піарюся. Тарасе, браво. З піару я йду до тебе вчитися", - написала Романець.

Учасниця "Холостяка" про інтерв'ю Тараса Цимбалюка / скрін із Threads

Ірина Кулешина

Ще одна дівчина спіймала Тараса Цимбалюка на нечесності. Ірина порівняла слова актора на проєкті, постшоу та інтерв'ю, чим наочно продемонструвала невідповідності в позиції Холостяка.

"На проекті: ти особлива, мені з тобою добре. На постшоу: мені складно було робити вибір на церемоніях. На інтерв'ю: та мені було все одно, хто піде", - написала Кулешина.

Ірина Кулешина прокоментувала інтерв'ю Цимбалюка / скрін з Threads

Оксана Шанюк

Учасниця, яка відзначилася на проєкті скандалом із Софією Шамією, розповіла, що за лаштунками "Холостяка" реальність набагато складніша, ніж здається. Через формат шоу у Цимбалюка було мало часу на спілкування з дівчатами, а їм самим було складно звикнути до камер.

"Після інтерв'ю Тараса у когось ще залишилися запитання, чому дівчатам було важко відкритися? Ми всі живі люди, часу на спілкування було дійсно мало, до камер звикли не всі. Я взагалі постійно ловила "панічку", бо це стрес кожного дня. У житті все зовсім по-іншому", - поділилася вона.

Оксана Шанюк про шоу "Холостяк" / скрін із Threads

