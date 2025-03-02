"Боятися треба": батько покійного Тімми жорстко підколов "згорьовану" Сєдокову

Перед вечіркою Анна Сєдокова у вечірній сукні вирішила поскаржитися на життя - Райтіс Тімма не зміг промовчати.

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Анна Сєдокова поділилася страхами - реакція Райтіса Тімми / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Короткий зміст:

Анна Сєдокова перед дзеркалом розповіла, як боїться людей

Тато Яніса Тімми з іронією запросив невістку обговорити це питання

Співачка-зрадниця Анна Сєдокова повернулася до звичного життя після самогубства її третього чоловіка, латвійського баскетболіста Яніса Тімми, через півтора місяця. Зараз вона публікує свої фотографії, хвалиться участю в різних шоу, при цьому не забуваючи нагадувати, як смерть колишнього коханого підкосила її.

Приміром, нещодавно у своєму Telegram-каналі Анна опублікувала суперечливий пост - відео, в якому вона з широкою посмішкою на обличчі знімає себе в дзеркалі на повний зріст у чорній вечірній сукні без бретелей. У такому вигляді вона відвідала вечірку з нагоди Дня народження блогера Столярова.

відео дня

При цьому в підписі до ролика Анна Сєдокова розповіла, як сильно страждає. Мовляв, людей боїться, на контакт йде через силу, і все у неї зовсім не райдужно. "Учора я вперше вийшла з дому. Увечері. Час іде, але легше не стає. Я так само боюся людей. Моє життя - це діти і залишки роботи, які я намагаюся зібрати. Іноді я змушую себе робити спроби бути нормальною. Запостити фото наприклад. Я дійсно намагаюся", - написала вона.

Анна Сєдокова поділилася страхами - реакція Райтіса Тімми / t.me/secretanna

Пост, зміст якого мало збігається з відео, яким поділилася співачка, прокоментував у своєму блозі Райтіс Тімма - батько покійного Яніса. Він, як і всі родичі баскетболіста, дотримується думки, що Сєдокова зіграла не останню роль у рішенні спортсмена накласти на себе руки. Спілкування між Анною і Райтісом зіпсувалося ще коли вона і Яніс були разом, після чого вона заблокувала Тімму-старшого в соціальних мережах.

Райтіс Тімма запросив невістку в гості, щоб "обговорити все". "... Я так само боюся людей - це пише моя невістка!!! І це правильно - боятися треба, але пізно. Запрошую невістку до себе в гості", - написав він і попросив передати його послання Анні Сєдоковій.

Анна Сєдокова поділилася страхами - реакція Райтіса Тімми / колаж: Главред, фото: instagram.com/raitis_timma

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Анна Сєдокова - останні новини:

Раніше Главред розповідав про скандали в родині Яніса Тімми через Анну Сєдокову. Деталі розкрив батько покійного спортсмена, тренер з баскетболу Райтіс Тімма.

Також Анна Сєдокова розповіла, як її семирічний син Гектор дізнався про смерть Яніса Тімми, який був близький з хлопчиком і виховував його, як власного сина.

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Хто така Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши гурт в 2004 році, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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