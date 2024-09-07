Анна Сєдокова та Яніс Тімма більше не чоловік і дружина.

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Анна Сєдокова новини - Анна Сєдокова розлучилася з Янісом Тіммою / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Особисте життя співачки Анни Сєдокової - "хронічна" драма: чоловіки і коханці змінюються один за одним, щедро обдаровуючи артистку темами для сльозливих постів у соціальних мережах і примітивних пісеньок, якими вона намагається втриматися в шоу-бізнесі. Ситуація стала трохи кращою 2020 року, коли в Сєдокової зав'язався роман із латвійським баскетболістом Янісом Тіммою.

Ці стосунки для співачки стали найтривалішими попри те, що всі чотири роки разом пара бурхливо сварилася, мирилася, і нерідко розкривала надмірно особисті подробиці. Восени 2023 року в пресі з'явилися перші чутки про те, що Сєдокова і Тімма переживають не найкращі часи.

Сьогодні Анна підтвердила, що вона та Яніс більше не разом - це перший раз, коли співачка відкрито заговорила про розлучення. Вона опублікувала у своєму блозі в Instagram відео бекстейджу фотосесії, та поміркувала про розставання з третім чоловіком.

відео дня

"Кажуть, що жінка стає красивішою після розлучення. Ну що ж, подивимося. Я знаю, ви бачите зміни в мені і зовнішні, і внутрішні. Так вони є. "Життя - це або зухвала пригода, або нічого. Триматися обличчям до змін і поводитися як вільні духи перед долею - непереможна сила". ... Ніжно нагадую, що це моє життя, моє тіло і моя справа. А також мої помилки, які виправляти виключно мені", - написала Анна Сєдокова.

Хто така Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши гурт в 2004 році, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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Раніше стало відомо, що батько співака-путініста Філіпа Кіркорова Бедрос, який також є фанатом війни і знущань над українським народом, був екстрено госпіталізований.

Також ведуча-зрадниця Регіна Тодоренко зробила двозначну заяву про її розлучення з чоловіком Владом Топаловим, і показала, як смикає себе за волосся.

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