Сєдокова пробила дно: подала документи на спадщину покійного чоловіка

Запроданка Анна Сєдокова поспішає відхопити спадок колишнього чоловіка, який наклав на себе руки.

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Сєдокова заспівала на власному концерті / Колаж Главред, фото Instagram/annasedokova

Коротко:

Що задумала Сєдокова

Що каже адвокат сім'ї

Співачка-зрадниця Анна Сєдокова, яка кілька місяців тому повернулася в інформаційний простір після самогубства її третього чоловіка - латвійського баскетболіста Яніса Тімми, зібралася отримати по-максимуму від покійного колишнього.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, адвокат сім'ї Яніса Тімми повідомила, що Сєдокова екстрено подала заяву про вступ у спадок. За словами юриста, зірка побоюється залишитися ні з чим у разі визнання шлюбного договору недійсним.

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Сєдокова повернулася до нормального життя / Фото Телеграм

Адвокат Маргарита Гаврилова розповіла, що Сєдокова поспішає через ризик скасування шлюбного контракту. Якщо це трапиться, вона не отримає доступ до майна колишнього чоловіка. Юристка вважає, що таким чином співачка прагне підстрахуватися і зберегти хоча б частину активів.

"Дорогі друзі, змушена екстрено знімати маленький репортаж, тому що щойно зі мною зв'язався наш нотаріус і повідомив, що Анна Володимирівна Сєдокова подала заяву про вступ у спадок.

Сєдокова - заробляє, як може / Фото Instagram/annasedokova

Тобто Анна Володимирівна Сєдокова розуміє, усвідомлює і боїться настання наслідків, які спричинить скасування шлюбного договору. Якщо вона зараз не подасть заяву на вступ у спадщину, вона не отримає взагалі нічого", - заявила Гаврилова.

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Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.

Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.

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Хто така Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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