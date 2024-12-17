Сєдокова влаштувала концерт і потрапила до лікарні: професійно ридає

Запроданка Сєдокова продовжує ридати на камеру через самогубство колишнього чоловіка.

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Сєдокова продовжує страждати на камеру / Колаж Главред, фото скріншот

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Що робила Сєдокова в сторіз

Навіщо вона виходить в ефір

Українська співачка, яка зрадила свою країну і стала на бік терористичної Росії Анна Сєдокова опинилася в лікарні.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, після новин про те, що її колишній чоловік Яніс Тімма наклав на себе руки через нерозділене кохання до співачки, Сєдокова знайшла в собі сили та "мужньо" вийшла в сторіз, щоб показати себе під крапельницями.

відео дня

"Анну Сєдокову відвезли в лікарню з нервовим зривом після самогубства Яніса Тімми. Співачка виклала відео з приватної клініки, де зараз лежить під крапельницею і плаче", - шкодують запроданку пропагандисти.

Сєдокова намагається викликати до себе жалість:

Схоже, що в такий спосіб Сєдокова намагається зробити лояльною спільноту і максимально зняти з себе провину за смерть молодого чоловіка.

Зазначимо, що 32-річний Яніс Тімма покінчив життя самогубством в одному з московських готелів, який розташований за три кілометри від будинку Сєдокової.

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Раніше Сєдокова вже викладала відео, в якому звернулася до прихильників із проханням про підтримку. На кадрах обличчя артистки розпухло від сліз. "Знаєте, я все життя не розуміла, як люди, у яких відбувається таке в житті, можуть записувати сторіс. Але зараз я дуже сильно прошу, будь ласка, у мене дитина - вона маленька, вона нічого не повинна знати... Ви не уявляєте, в якому пеклі я жила останні роки. Я повинна просто вберегти свою дитину від цієї інформації..." - сказала вона.

А також раніше Яніс Тімма зробив дивне зізнання про Анну Сєдокову. Виявляється, запроданка більше любить гроші, ніж своїх численних чоловіків.

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Хто така Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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