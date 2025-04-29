"Без зворотного квитка": Сєдокова зібралася тікати з Росії

Коротко:
- Що вирішила Сєдокова
- Чи прийняла вона остаточне рішення
Співачка-зрадниця Анна Сєдокова, яка місяць тому повернулася в інформаційний простір після самогубства її третього чоловіка - латвійського баскетболіста Яніса Тімми, зібралася покинути терористичну Росію.
Про це запроданка написала на своїй сторінці в Instagram. Сєдокова, яка продовжує виправдовувати себе і писати про свою невинність у самогубстві її колишнього чоловіка Яніса Тімми, повідомила, що вона вирішила полетіти без зворотного квитка.
"Вирішила полетіти без зворотного квитка. Через дві хвилини після ухваленого рішення, повідомлення від подруги", - повідомила Сєдокова.
Вона тут же скасувала своє рішення покинути свою терористичну "батьківщину" і опублікувала повідомлення подруги, яка повідомила їй про блекаут або в Іспанії або Португалії.
Тобто спонтанне рішення позбавити Росію своєї "геніальної" творчості швидко змінилося і королева драми Седакова залишається в РФ.
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Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.
Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.
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Хто така Анна Сєдокова
Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків.
Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.
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