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"Без зворотного квитка": Сєдокова зібралася тікати з Росії

Олена Кюпелі
29 квітня 2025, 15:45
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Запроданка Сєдокова повідомила про те, що збирається покинути терористичну Росію.
Анна Сєдокова
Анна Сєдокова зібралася тікати / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Сєдокова

Коротко:

  • Що вирішила Сєдокова
  • Чи прийняла вона остаточне рішення

Співачка-зрадниця Анна Сєдокова, яка місяць тому повернулася в інформаційний простір після самогубства її третього чоловіка - латвійського баскетболіста Яніса Тімми, зібралася покинути терористичну Росію.

Про це запроданка написала на своїй сторінці в Instagram. Сєдокова, яка продовжує виправдовувати себе і писати про свою невинність у самогубстві її колишнього чоловіка Яніса Тімми, повідомила, що вона вирішила полетіти без зворотного квитка.

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Сєдокова зібралася тікати з РФ
Сєдокова зібралася тікати з РФ / Фото Instagram/ annasedokova

"Вирішила полетіти без зворотного квитка. Через дві хвилини після ухваленого рішення, повідомлення від подруги", - повідомила Сєдокова.

Сєдокова та її акторська
Сєдокова та її акторська "майстерність" / Фото Instagram/annasedokova

Вона тут же скасувала своє рішення покинути свою терористичну "батьківщину" і опублікувала повідомлення подруги, яка повідомила їй про блекаут або в Іспанії або Португалії.

Сєдокова - заробляє, як може
Сєдокова - заробляє, як може / Фото Instagram/annasedokova

Тобто спонтанне рішення позбавити Росію своєї "геніальної" творчості швидко змінилося і королева драми Седакова залишається в РФ.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.

Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.

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Хто така Анна Сєдокова

Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків.

Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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