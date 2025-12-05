Зірка "Сексу у великому місті" вийшла заміж

Коротко:
Зірка популярного американського серіалу "Секс і місто" Кім Кетролл та її давній партнер Рассел Томас одружилися.
Пара одружилася 4 грудня в лондонській ратуші Челсі. На весіллі були присутні всього 12 осіб, повідомляє Page Six.
На фотографіях, отриманих виданням, 69-річна актриса була одягнена в білий піджак Dior і спідницю з тюлю. Її образ доповнили рукавички від Корнелії Джеймс і головний убір Philip Treacy.
55-річний Томас був одягнений у чорний костюм від Річарда Джеймса із золотою краваткою.
Після весілля вони ніжно поцілувалися, а також з обожнюванням дивилися один на одного, поки вона несла букет квітів.
Стилістом акторки виступила художниця з костюмів "Сексу у великому місті" Патрісія Філд.
Шлюби Кім Кетролл
Це четвертий шлюб Кетролл. Її першим чоловіком був Ларрі Девіс, за якого вона прожила з 1977 по 1979 рік. У 1982 році вона вийшла заміж за Андре Дж. Лайона, але розлучилася 1989 року. Її третім чоловіком був Марк Левінсон, за якого вона прожила з 1998 по 2004 рік.
Як почалися стосунки Кім і Томаса
Кетролл і Томас, звукорежисер, почали зустрічатися після знайомства 2016 року.
"Він спочатку був актором", - згадувала вона в інтерв'ю газеті Times, опублікованому в червні. "У нього було неймовірно цікаве життя, і він дійсно жив за своїми правилами".
"Він трохи бунтар, і мені це подобається", - додала вона.
Вона сказала, що після десяти років спільного життя їхні стосунки, як і раніше, міцні.
Про персону: Кім Кетролл
Кім Кетролл - англоканадська акторка, найбільш відома за роллю Саманти Джонс у телесеріалі "Секс і місто" (1998-2004).
У січні 2021 року стало відомо, що Кетролл не братиме участі в новому 10-серійному продовженні "Сексу у великому місті" під назвою "І просто так", на відміну від трьох інших головних героїнь. Незадовго до прем'єри другого сезону серіалу стало відомо, що Кеттрол все ж таки взяла участь у зйомках одного з епізодів другого сезону, який представлений у серіалі у вигляді телефонної розмови між Самантою і Керрі. При цьому під час зйомок актриси не контактували одна з одною.
Написала дві книги: "Досьє на сексуальність" і "Знайти себе".
