Зірка "Сексу у великому місті" вийшла заміж

Кім Кетролл уже багато років у стосунках і вирішила вийти заміж за свого обранця.

https://glavred.net/stars/zvezda-seksa-v-bolshom-gorode-vyshla-zamuzh-10721543.html Посилання скопійоване

Кім Кетролл вийшла заміж / Колаж Главред, фото Instagam/kimcattrall

Коротко:

За кого вийшла заміж Кім Кетролл

Скільки років вони були разом

Зірка популярного американського серіалу "Секс і місто" Кім Кетролл та її давній партнер Рассел Томас одружилися.

Пара одружилася 4 грудня в лондонській ратуші Челсі. На весіллі були присутні всього 12 осіб, повідомляє Page Six.

відео дня

На фотографіях, отриманих виданням, 69-річна актриса була одягнена в білий піджак Dior і спідницю з тюлю. Її образ доповнили рукавички від Корнелії Джеймс і головний убір Philip Treacy.

55-річний Томас був одягнений у чорний костюм від Річарда Джеймса із золотою краваткою.

Саманта вирішила вийти заміж / Фото Instagram/kimcattrall

Після весілля вони ніжно поцілувалися, а також з обожнюванням дивилися один на одного, поки вона несла букет квітів.

Стилістом акторки виступила художниця з костюмів "Сексу у великому місті" Патрісія Філд.

Шлюби Кім Кетролл

Це четвертий шлюб Кетролл. Її першим чоловіком був Ларрі Девіс, за якого вона прожила з 1977 по 1979 рік. У 1982 році вона вийшла заміж за Андре Дж. Лайона, але розлучилася 1989 року. Її третім чоловіком був Марк Левінсон, за якого вона прожила з 1998 по 2004 рік.

Як почалися стосунки Кім і Томаса

Кетролл і Томас, звукорежисер, почали зустрічатися після знайомства 2016 року.

"Він спочатку був актором", - згадувала вона в інтерв'ю газеті Times, опублікованому в червні. "У нього було неймовірно цікаве життя, і він дійсно жив за своїми правилами".

"Він трохи бунтар, і мені це подобається", - додала вона.

Вона сказала, що після десяти років спільного життя їхні стосунки, як і раніше, міцні.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, у терористичній Росії зняли нове шоу, несхоже на всі інші. Зокрема, підкреслюючи глобальну соціальну проблему країни, там зняли програму про алкоголіків і наркоманів.

Раніше зірка українського телебачення Катерина Осадча, яка була ведучою відомого талант-шоу "Голос Діти", згадала про скандальну витівку однієї з тренерок проєкту - Світлани Лободи.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Кім Кетролл Кім Кетролл - англоканадська акторка, найбільш відома за роллю Саманти Джонс у телесеріалі "Секс і місто" (1998-2004). У січні 2021 року стало відомо, що Кетролл не братиме участі в новому 10-серійному продовженні "Сексу у великому місті" під назвою "І просто так", на відміну від трьох інших головних героїнь. Незадовго до прем'єри другого сезону серіалу стало відомо, що Кеттрол все ж таки взяла участь у зйомках одного з епізодів другого сезону, який представлений у серіалі у вигляді телефонної розмови між Самантою і Керрі. При цьому під час зйомок актриси не контактували одна з одною. Написала дві книги: "Досьє на сексуальність" і "Знайти себе".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред