Вдова Оззі Осборна вперше розкрила останні слова музиканта

Читайте більше:
- За яких обставин помер Оззі Осборн
- Якими були останні слова рок-зірки
22 липня 2025 року з життя пішов Оззі Осборн - британський співак і музикант, який назавжди залишив свій слід в історії року. Смерть 76-річного Принца темряви, на жаль, не була несподіванкою ні для його сім'ї, ні для шанувальників - 20 років він страждав від хвороби Паркінсона, а за кілька місяців до кінця втратив здатність ходити. У 2020-му в Оззі виявили емфізему легенів.
Осборн помер в оточенні своєї родини від інфаркту міокарда через 17 днів після свого останнього виступу на сцені. Вдова музиканта Шерон Осборн лише зараз вирішила відкрити світу останні слова рок-легенди.
Шерон розповіла в інтерв'ю для Uncensored show, що чоловік розбудив її о 4:30 ранку. "Поцілуй мене. І міцно мене обійми", - сказав Оззі, коли дружина прокинулася. Після цього музикант спустився до спортзалу (фізична активність була в обов'язковій щоденній програмі Осборна всупереч поганому самопочуттю), а через 20 хвилин його не стало, повідомляє The Sun.
"У нього був серцевий напад. Я збігла вниз, а там він лежав, і вони намагалися його реанімувати, а я така: "Не треба - просто залиште його. Залиште його. Ви нічого не зможете зробити. Він помер". Я одразу зрозуміла, що він помер. Вони намагалися і намагалися, а потім відвезли його на вертольоті в лікарню і продовжували намагатися, а я казала: "Він помер. Просто залиште його", - згадує Шерон Осборн.
Вона також зазначила, що Оззі передчував, що його кінець уже близький: за тиждень до смерті в нього почали з'являтися дивні сни. "Він розповів мені, що в останній тиждень свого життя йому снилися сни. Він бачив людей, яких ніколи не знав. Я запитала: "Хто ці люди?". Він відповів: "Усілякі різні люди. І я просто йду і йду, і щоночі бачу всіх цих різних людей, і я повертаюся туди і дивлюся на цих людей, а вони дивляться на мене, і ніхто не говорить". І він знав. Він був готовий", - поділилася вдова музиканта.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що у молодшого сина Бекхемів проблеми із законом. Круз Бекхем порушив закон двічі за останні два роки. Зірковий спадкоємець уже поніс покарання.
Також стало відомо, що голлівудський українець Лев Шрайбер опинився в лікарні. Представник актора прокоментував його стан після госпіталізації.
Читайте також:
- Шер готується "зав'язати вузлик" із молодшим на 40 років бойфрендом - ЗМІ
- Ексдружини Тома Круза об'єдналися заради його ексгерлфренд - ЗМІ
- Сильвестр Сталлоне налякав шанувальників публічною появою
Про персону: Оззі Осборн
Оззі Осборн - британський рок-співак, музикант, один із засновників і учасник гурту Black Sabbath, який справив значний вплив на появу таких музичних стилів, як хард-рок і хеві-метал. Успішність його кар'єри і популярність принесли йому неофіційний титул "Хрещеного батька хеві-металу", повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред