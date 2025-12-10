Вдова Оззі Осборна вперше розкрила останні слова музиканта

Шерон Осборн поділилася останніми спогадами про чоловіка.

Оззі Осборн помер - Шерон Осборн розкрила останні слова чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com/ozzyosbourne, instagram.com/sharonosbourne

За яких обставин помер Оззі Осборн

Якими були останні слова рок-зірки

22 липня 2025 року з життя пішов Оззі Осборн - британський співак і музикант, який назавжди залишив свій слід в історії року. Смерть 76-річного Принца темряви, на жаль, не була несподіванкою ні для його сім'ї, ні для шанувальників - 20 років він страждав від хвороби Паркінсона, а за кілька місяців до кінця втратив здатність ходити. У 2020-му в Оззі виявили емфізему легенів.

Осборн помер в оточенні своєї родини від інфаркту міокарда через 17 днів після свого останнього виступу на сцені. Вдова музиканта Шерон Осборн лише зараз вирішила відкрити світу останні слова рок-легенди.

Шерон розповіла в інтерв'ю для Uncensored show, що чоловік розбудив її о 4:30 ранку. "Поцілуй мене. І міцно мене обійми", - сказав Оззі, коли дружина прокинулася. Після цього музикант спустився до спортзалу (фізична активність була в обов'язковій щоденній програмі Осборна всупереч поганому самопочуттю), а через 20 хвилин його не стало, повідомляє The Sun.

"У нього був серцевий напад. Я збігла вниз, а там він лежав, і вони намагалися його реанімувати, а я така: "Не треба - просто залиште його. Залиште його. Ви нічого не зможете зробити. Він помер". Я одразу зрозуміла, що він помер. Вони намагалися і намагалися, а потім відвезли його на вертольоті в лікарню і продовжували намагатися, а я казала: "Він помер. Просто залиште його", - згадує Шерон Осборн.

Вона також зазначила, що Оззі передчував, що його кінець уже близький: за тиждень до смерті в нього почали з'являтися дивні сни. "Він розповів мені, що в останній тиждень свого життя йому снилися сни. Він бачив людей, яких ніколи не знав. Я запитала: "Хто ці люди?". Він відповів: "Усілякі різні люди. І я просто йду і йду, і щоночі бачу всіх цих різних людей, і я повертаюся туди і дивлюся на цих людей, а вони дивляться на мене, і ніхто не говорить". І він знав. Він був готовий", - поділилася вдова музиканта.

Оззі Осборн помер - Шерон Осборн розкрила останні слова чоловіка / ua.depositphotos.com

Про персону: Оззі Осборн Оззі Осборн - британський рок-співак, музикант, один із засновників і учасник гурту Black Sabbath, який справив значний вплив на появу таких музичних стилів, як хард-рок і хеві-метал. Успішність його кар'єри і популярність принесли йому неофіційний титул "Хрещеного батька хеві-металу", повідомляє Вікіпедія.

