"Найбільший шанс за чотири роки": Стубб розкрив перспективи завершення війни

Президент Фінляндії зазначає, що тривала співпраця допомагає наблизити країну до стабільного миру.

Дипломати працюють над трьома критичними документами

Україна ближче до мирної угоди за останні чотири роки

Триває робота над ключовими документами для миру

США та ЄС активно долучені до переговорного процесу

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що нинішній етап переговорів щодо миру в Україні є критичним, водночас зазначивши, що країна, ймовірно, ближче до досягнення мирної угоди, ніж будь-коли за останні чотири роки. Про це він розповів в інтерв’ю програмі Buitenhof на каналі NPO 1.

"Ми перебуваємо в критичний момент переговорів щодо миру", – зазначив Стубб.

Водночас він наголосив, що переговорний процес наближається до конкретної угоди.

"Ми, мабуть, ближчі до мирної угоди, ніж будь-коли протягом цих чотирьох років", – додав президент.

Три ключові документи для миру

За його словами, наразі працюють над трьома ключовими документами, які стануть основою майбутніх домовленостей:

Рамковий документ 20-пунктного мирного плану, що визначатиме основні кроки до стабілізації ситуації та встановлення миру;

Гарантії безпеки для України, які забезпечать захист територіальної цілісності та суверенітету;

Програма відбудови України, комплексний план реконструкції інфраструктури та відновлення економіки після війни.

Стубб підкреслив, що над деталями документів працюють українська делегація разом із представниками США та Європейського Союзу, щоб забезпечити узгодженість і ефективність майбутніх домовленостей.

"Ми опрацьовуємо всі деталі разом з американцями, європейцями та українською стороною", – зазначив він.

Американський план закінчення війни

Практичний рівень дипломатії

Президент Фінляндії також наголосив, що дипломатичні зусилля партнерів України вийшли на практичний рівень.

"Мирна угода ближче, ніж будь-коли за ці чотири роки. Зараз критичний момент переговорів", – додав Стубб.

Яка мирна угода цікавить Трампа – думка експерта

Експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко вважає, що для президента США Дональда Трампа головне — досягти узгодження між Росією та Україною щодо документу з формулюваннями про перемир’я, припинення вогню або завершення війни.

"Трампа мало цікавлять деталі вирішення конфлікту. Він прагне підписати красивий документ, де буде зафіксовано припинення вбивств та бойових дій, а всі технічні та організаційні питання можуть вирішувати європейці", — зазначив Жовтенко.

Мирний план США - що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський наголосив, що мирний план має бути справедливим та не допустити повторної агресії з боку Росії. Він додав, що Сполучені Штати наразі не надали відповіді на оновлені пропозиції України щодо мирного врегулювання.

Крім того, переговори у Берліні між українською та американською делегаціями щодо мирного плану США триватимуть і в понеділок, 15 грудня. Про це повідомляє Handelsblatt.

Нагадаємо, що спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив, що під час переговорів американської та української делегацій у неділю в Берліні було досягнуто значного прогресу.

Про персону: Олександр Стубб Кай-Йоран Александр Стубб - фінський і європейський державний діяч, дипломат. Президент Фінляндії з 1 березня 2024 року, колишній Прем'єр-міністр Фінляндії. У 2008 - 2011 роках був міністром закордонних справ Фінляндії, пише Вікіпедія.

