Тепер офіційно: Леся Нікітюк підтвердила, що чекає на первістка

Нікітюк розкрила деталі неймовірної подорожі, яку вона пройшла з майбутнім чоловіком.

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Леся Нікітюк вагітна від Дмитра Бабчука - подробиці / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/vihtuchka

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Як Леся Нікітюк дізналася, що носить дитину під серцем

На якому терміні вона зараз та як протікала вагітність

Українська ведуча, акторка і модель Леся Нікітюк перебуває на останніх тижнях вагітності. Про щасливу подію вона повідомила в інтерв'ю для видання Клац.

Леді Ле загадала напередодні Нового року-2024 три бажання: люблячий партнер, дитина і кіноуспіх. "31 грудня 2023 року я на листочку написала собі три бажання. Здорові стосунки, дитина і фільм на Netflix. І наступний рік приніс мені рівно те, що я загадала. Моя фантазія, мої бажання привели мене в ту прекрасну точку життя, де я знаходжусь зараз. Я довго шукала — людину, підтримку, те справжнє, чого мені так бракувало. І ось одного дня я дізналася, що чекаю на дитину. У ту мить я зрозуміла: більше нікого не потрібно шукати. Я вже знайшла все, що мені потрібно", - поділилася зірка.

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Вона також розповіла, що про вагітність дізналася під час зйомок фільму "Песики", у якому вперше зіграла головну роль. Зараз Леся Нікітюк перебуває на останніх термінах вагітності.

Леся Нікітюк вагітна від Дмитра Бабчука - подробиці / instagram.com/vihtuchka

Леся Нікітюк вагітна від Дмитра Бабчука - подробиці / instagram.com/vihtuchka

Майбутня мама зазначила, що продовжує займатися спортом і дотримуватися здорового харчування. При цьому більш здоровим стало і її ставлення до себе - вона нарешті дала собі змогу видихнути і розслабитися.

"Моя філософія харчування не змінилася, попри мій стан. Мені не хотілось нічого дивного і посеред ночі я теж не їла. Я продовжую займатися спортом, і зараз на останніх тижнях навіть збільшила тренування, плаваю по 3 кілометри в день. Я дуже енергійна по життю і як була, так і лишилась, в моїй енергії нічого не змінилося. Змінилося відношення до себе. Я нарешті дала собі спокій. Я дозволила собі такий відпочинок, якого не мала за останні років дванадцять. Я можу точно сказати, що це абсолютно магічний період в моєму житті. Я відчуваю себе такою щасливою, такою спокійною. Вагітність прийшла до мене саме тоді, коли я була до неї готова, і я абсолютно спокійно на це відреагувала, без грама страху. Біля мене виявився саме той чоловік, який мене підтримав, який розділив зі мною щастя. Він жодного разу не дав мені приводу злякатися чогось, будучи поруч чи далеко від мене, і жодного разу не дав мені відчути самотність чи тривогу", - розповіла Нікітюк.

Леся Нікітюк вагітна від Дмитра Бабчука - подробиці / instagram.com/vihtuchka

Леся Нікітюк вагітна від Дмитра Бабчука - подробиці / instagram.com/vihtuchka

У соціальних мережах Лесю та її нареченого, військового Дмитра Бабчука, вітають з майбутнім потомством. Примітно, що чутки про вагітність Нікітюк почали з'являтися в січні 2025 року - незабаром після її заручин з Бабчуком. Це буде перша дитина для обох партнерів.

Леся Нікітюк вагітна від Дмитра Бабчука - подробиці / instagram.com/klats.media

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Хто така Леся Нікітюк? Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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