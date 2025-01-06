Леся Нікітюк вперше виходить заміж - перші фото нареченої

Нікітюк повідомила про заручини з Дмитром Бабчуком.

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Леся Нікітюк заручена - Леся Нікітюк виходить заміж за Дмитра Бабчука / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Коротко:

Леся Нікітюк підтвердила роман із Бабчуком у жовтні

У перших числах січня ведуча отримала пропозицію руки і серця

Особисте життя української ведучої, акторки та моделі Лесі Нікітюк останні кілька місяців розвивається вельми стрімко: ще у вересні вона інтригувала прихильників появою в її житті нового чоловіка, а вже в перші дні 2025 року приймає привітання з заручинами.

Про щасливу подію Леді Ле повідомила у своєму блозі в Instagram. Вона показала фотографії з каблучкою, яку їй подарував бойфренд - воїн ЗСУ Дмитро Бабчук.

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На новорічні свята пара разом вирушила на відпочинок у Карпати. Там-то Дмитро і підніс Лесі дорогоцінну каблучку. "Тут і не відмовиш", - прокоментувала свої заручини ведуча.

У соціальних мережах з прийдешнім заміжжям Лесю Нікітюк та її обранця вже привітали Маша Єфросиніна, Григорій Решетнік, Ольга Сумська, Таянна, Віра Брежнєва, Наталія Могилевська тощо.

У минулому Леся Нікітюк вже була заручена зі своїм сусідом (про це вона оголосила в 2017-му), але в 2019 році заручини було розірвано через високу зайнятість ведучої.

Леся Нікітюк заручена - Леся Нікітюк виходить заміж за Дмитра Бабчука / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

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Хто така Леся Нікітюк? Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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