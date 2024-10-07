Кінець інтризі: Леся Нікітюк романтично підтвердила стосунки з воїном ЗСУ

Особу коханого Леді Ле вирахували за лічені години, а ведуча вирішила не робити з нового роману атракціон із секретом.

https://glavred.net/starnews/konec-intrige-lesya-nikityuk-romantichno-podtverdila-otnosheniya-s-voinom-vsu-10603163.html Посилання скопійоване

Леся Нікітюк новини - Леся Нікітюк підтвердила роман з Дмитром Бабчуком / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Вранці 6 жовтня Леся Нікітюк опублікувала фото в пристрасних обіймах загадкового чоловіка - з кінця вересня вона інтригувала шанувальників новим романом. А вже до кінця неділі фанати з'ясували, хто ж став обранцем популярної української ведучої.

Нікітюк це заперечувати не стала, і у своєму блозі в Instagram підтвердила - вона дійсно зустрічається з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком, як і припускали в Мережі.

"Без зайвих слів, інтриг і розслідувань. Дмитро Михайлович + Леся Іванівна = кохання. P.S. Дякуємо всім за теплі слова і побажання!" - написала Леді Ле.

відео дня

Вона також опублікувала миле селфі з коханим - пара позувала в автомобілі. У кадрі Леся ніжно притискається до Дмитра, а він цілує її у скроню.

Леся Нікітюк новини - Леся Нікітюк підтвердила роман із Дмитром Бабчуком / instagram.com/lesia_nikituk

Хто така Леся Нікітюк? Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше стало відомо, що Олег Винник офіційно повертається на сцену. Два роки мовчання вилилися в тур Європою, який анонсувала головна фанатка співака-втікача.

Також син Назарія Яремчука Дмитро відреагував на вчинок Софії Ротару, яка відмовилася брати участь у зйомках фільму про легендарного співака "Яремчук: Незрівнянний світ краси".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред