Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Дуже агресивно": кум і ексбойфренд Каменських розповів, за що незлюбив Потапа

Анна Підгорна
25 серпня 2025, 01:30
17
Геннадій Вітер зазначив, що Потапенко стоїть на шляху його спілкування з NK.
Настя Каменських, Потап, Геннадій Вітер
Геннадій Вітер розповів про стосунки з Настею Каменських та її чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/genaviter_official

Читайте більше:

  • Що Геннадій Вітер говорить про чутки про його роман з Настею Каменських
  • Як Потап вплинув на їхні стосунки

До стосунків із колегою і музичним продюсером Потапом Насті Каменських приписували роман з іншим шоуменом - українським співаком і ведучим Геннадієм Вітером. На пряме запитання ТСН.ua про ці чутки Вітер за лаштунками "Музичної платформи України" відповів ухильно.

Геннадій нагадав, що він і Каменських є кумами, тому немає нічого дивного в тому, що у них є спільні фото. Однак тут же відзначив привабливість співачки. "Нашому похреснику Артему вже дев'ятнадцять років. Це син викладачки музики і вокалу Альони Савінової. Насправді, я знаю Настю дуже давно. А романи, які нам колись приписували, можу прокоментувати так: "Покажіть мені чоловіка, який не хотів колись замутити з Настею Каменських". Чесно кажучи, я був здивований, коли дуже багато ЗМІ понесло цю історію і виставляли наші спільні фото. Але ж ми - куми, звісно, у нас є багато спільних кадрів", - каже він.

відео дня

Утім, останнім часом шоумен і Каменських не такі близькі. І у причини цього є цілком конкретне ім'я. Йдеться про Потапа. Чоловікам не вдавалося знаходити спільну мову раніше, а зараз і поготів.

Потап і Настя Каменських
Потап і Настя Каменських / instagram.com/realpotap

"Раніше ми (Вітер і Каменських - прим. редактора) могли нерідко приїздити один до одного в гості. Та останній раз ми бачилися десь рік тому. Настя - частина моєї родини, і я завжди буду відстоювати її інтереси. Але все, що пов'язане з Потапом, я сприймаю дуже агресивно. Тому насправді наше спілкування з Настею зараз достатньо обмежене, і саме по цій причині. Між нами з Потапом ніколи не було любові особливо, а після того, що сталося за останні три роки, тим паче. Його позиція і те, що він продовжує працювати з російськими артистами і співати російською мовою, для мене показник, що людина не розуміє, що відбувається в його рідній країні", - переконаний Геннадій Вітер.

Геннадій Вітер
Геннадій Вітер розповів про стосунки з Настею Каменських та її чоловіком / instagram.com/genaviter_official

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що після непростого літа шкодує українська співачка Надя Дорофєєва. Зірка нагадала про важливі речі та швидкоплинність часу.

Також українська співачка і ведуча Оля Цибульська похвалилася першим у своєму житті татуюванням - великим малюнком у яскравих відтінках і незвичайному стилі.

Читайте також:

Про персону: Настя Каменських

Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Настя Каменських Потап Олексій Потапенко новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Були в повній інформаційній ізоляції: Хилюк розповів про те, що відбувалось у полоні

Були в повній інформаційній ізоляції: Хилюк розповів про те, що відбувалось у полоні

01:03Україна
Контрнаступ ЗСУ на Донбасі: військові розкрили деталі просування

Контрнаступ ЗСУ на Донбасі: військові розкрили деталі просування

23:41Фронт
В Угорщині обурені заявою Зеленського у День Незалежності: у чому причина

В Угорщині обурені заявою Зеленського у День Незалежності: у чому причина

22:09Світ
Реклама

Популярне

Більше
Перший сніг і морози в серпні: які регіони України вже засипало

Перший сніг і морози в серпні: які регіони України вже засипало

Карта Deep State онлайн за 24 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Нові двері відкриються для чотирьох знаків зодіаку 24 серпня: хто в списку

Нові двері відкриються для чотирьох знаків зодіаку 24 серпня: хто в списку

Китайський гороскоп на завтра 25 серпня: Півням - проблеми у стосунках, Мавпам - завантаженість

Китайський гороскоп на завтра 25 серпня: Півням - проблеми у стосунках, Мавпам - завантаженість

Гороскоп Таро на тиждень з 25 по 31 серпня: Діва - нагорода, Лев - турботи

Гороскоп Таро на тиждень з 25 по 31 серпня: Діва - нагорода, Лев - турботи

Останні новини

01:30

"Дуже агресивно": кум і ексбойфренд Каменських розповів, за що незлюбив Потапа

01:03

Були в повній інформаційній ізоляції: Хилюк розповів про те, що відбувалось у полоніФотоВідео

24 серпня, неділя
23:41

Контрнаступ ЗСУ на Донбасі: військові розкрили деталі просування

23:03

Гороскоп на вересень 2025: один знак зодіаку отримає величезний бонус від всесвітуВідео

22:09

В Угорщині обурені заявою Зеленського у День Незалежності: у чому причина

В України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – ОгризкоВ України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – Огризко
21:59

Вересень 2025 відкриє Близнюкам нові горизонти: гороскоп на місяцьВідео

21:05

Найглибша точка на Землі – таємниці Маріанського жолоба і життя в безодні

20:46

Гороскоп на вересень 2025: у житті одного знака відбудуться доленосні подіїВідео

20:45

Українські бійці пішли у наступ: звільнено ще один населений пунктВідео

Реклама
20:20

Сергій Притула вперше показав тритижневого сина

20:19

Справжні зірки: три знаки зодіаку народжені бути в центрі уваги

19:38

Експерти радять класти монету в морозилку: коли та навіщо це потрібно

19:27

На регіони налетить справжня холоднеча: де влупить +3 градуси

19:22

Закрити небо – міф сучасної війни чи реальна стратегія захисту

19:02

Гордон не стримався: Максим Галкін схвилював фанатів юним виглядом

18:37

Москва вперше "дала задню" - в США назвали точну дату закінчення війни в Україні

18:34

Бермудський трикутник: таємниця чи розвінчаний міф

18:18

Коли може закінчитися війна в Україні: у США зробили новий прогноз

18:07

За три роки змінився до непізнаваності: з російського полону звільнили ексмера ХерсонуВідео

18:00

Не тільки День незалежності: Софія Ротару заговорила про важливе

Реклама
17:41

Гороскоп на завтра 25 серпня: Овнам - підстава, Стрільцям - великий прибуток

17:28

Звідки англійська мова: як мова одного острова підкорила світ

17:21

Контратакували та звільнили три населені пункти: ЗСУ мають успіхи на фронті

16:52

Зникнення бджіл: чи чекає людство на катастрофу

16:50

Україна б'є по РФ далекобійними ракетами, США дозволу не давали - Зеленський

16:42

Кореспондент інформаційного агентства УНІАН Дмитро Хилюк повернувся додому з російського полону

16:39

Україна та Росія провели новий обмін полоненими - хто повернувся додому

16:38

З відомою українською блогеркою стався нещасний випадок у горах

16:18

Синоптик розповів, чи повернеться спека в Україну до кінця літа

15:43

Вперше за 10 років: як українські гімнастки вразили результатом на чемпіонаті світу

15:35

Путін може втратити можливість воювати далі вже за декілька місяців - експертВідео

15:30

Росіяни потрапили в пастку на "гарячому" напрямку: як зараз діють ЗСУ

15:28

"Подарунки" до Дня Незалежності: ЗСУ вдарили по багатьох регіонах РФ, що стало ціллюВідео

15:00

"Свято нашої свободи": як українські зірки привітали Україну з Днем Незалежності

14:44

Лавров вибухнув новою заявою щодо зустрічі Зеленського і ПутінаВідео

14:36

Озимий часник цього не любить: садівниця відкрила секрет ідеальної грядки на зимуВідео

14:35

Де помилка на малюнку із заходом сонця: тільки одиниці вгадають

14:24

Які країни стануть гарантами безпеки для України - названо умови та роль Китаю

14:07

Головні тренди осені 2025: стиль, що поєднує класику та авангард

13:46

Повітряний щит Росії дає тріщину: експерт розповів, що може зламати ППО ворога

Реклама
13:42

Розвал Росії та завершення війни: експерт зробив цікавий прогноз

13:22

7 речей для осені 2025: як створити бездоганний гардероб

13:01

У Путіна два сценарії проти України, щодо поступок Кремля є питання - The Times

12:37

Китайський гороскоп на завтра 25 серпня: Півням - проблеми у стосунках, Мавпам - завантаженість

12:37

Україна може повернути всі окуповані території без бою - боєць ГУР назвав умову

12:25

Несподівана знахідка у Дністрі: рибалка зловив рідкісну рибу, яка здивувала мережу

12:24

Любовний гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня

12:21

Велика історія зеленої банкноти: як долар завоював світ

11:54

Перший сніг і морози в серпні: які регіони України вже засипалоВідео

11:22

Речі, що змінили світ: несподівана історія повсякденних предметів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла Пугачова
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти