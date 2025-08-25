"Дуже агресивно": кум і ексбойфренд Каменських розповів, за що незлюбив Потапа

Читайте більше:
- Що Геннадій Вітер говорить про чутки про його роман з Настею Каменських
- Як Потап вплинув на їхні стосунки
До стосунків із колегою і музичним продюсером Потапом Насті Каменських приписували роман з іншим шоуменом - українським співаком і ведучим Геннадієм Вітером. На пряме запитання ТСН.ua про ці чутки Вітер за лаштунками "Музичної платформи України" відповів ухильно.
Геннадій нагадав, що він і Каменських є кумами, тому немає нічого дивного в тому, що у них є спільні фото. Однак тут же відзначив привабливість співачки. "Нашому похреснику Артему вже дев'ятнадцять років. Це син викладачки музики і вокалу Альони Савінової. Насправді, я знаю Настю дуже давно. А романи, які нам колись приписували, можу прокоментувати так: "Покажіть мені чоловіка, який не хотів колись замутити з Настею Каменських". Чесно кажучи, я був здивований, коли дуже багато ЗМІ понесло цю історію і виставляли наші спільні фото. Але ж ми - куми, звісно, у нас є багато спільних кадрів", - каже він.
Утім, останнім часом шоумен і Каменських не такі близькі. І у причини цього є цілком конкретне ім'я. Йдеться про Потапа. Чоловікам не вдавалося знаходити спільну мову раніше, а зараз і поготів.
"Раніше ми (Вітер і Каменських - прим. редактора) могли нерідко приїздити один до одного в гості. Та останній раз ми бачилися десь рік тому. Настя - частина моєї родини, і я завжди буду відстоювати її інтереси. Але все, що пов'язане з Потапом, я сприймаю дуже агресивно. Тому насправді наше спілкування з Настею зараз достатньо обмежене, і саме по цій причині. Між нами з Потапом ніколи не було любові особливо, а після того, що сталося за останні три роки, тим паче. Його позиція і те, що він продовжує працювати з російськими артистами і співати російською мовою, для мене показник, що людина не розуміє, що відбувається в його рідній країні", - переконаний Геннадій Вітер.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, про що після непростого літа шкодує українська співачка Надя Дорофєєва. Зірка нагадала про важливі речі та швидкоплинність часу.
Також українська співачка і ведуча Оля Цибульська похвалилася першим у своєму житті татуюванням - великим малюнком у яскравих відтінках і незвичайному стилі.
Читайте також:
- "Свято нашої свободи": як українські зірки привітали Україну з Днем Незалежності
- З відомою українською блогеркою стався нещасний випадок у горах
- Не тільки День незалежності: Софія Ротару заговорила про важливе
Про персону: Настя Каменських
Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред