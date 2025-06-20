Леся Нікітюк показала новонародженого сина: перші фото

Коротко:
- Який вигляд має молода мама
- Хто зустрічав Лесю Нікітюк із пологового будинку
Українська ведуча, акторка та модель Леся Нікітюк уперше стала мамою. В одному з київських пологових будинків знаменитість народила хлопчика.
На своїй сторінці в Instagram, вона поділилася фотографією, де тримає новонародженого малюка на руках. Свій пост Нікітюк прокоментувала лаконічним: "Син".
До слова, зустрічав Лесю Ніктюк її чоловік на шикарному автомобілі марки Роллс Ройз.
Судячи з фото, Нікітюк народила у столичному пологовому будинку під номером один.
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Як раніше писав Главред, наречений української ведучої Лесі Нікітюк, військовий Дмитро Бабчук, відзначив своє 29-річчя. Леді Ле оригінально привітала коханого в соціальних мережах, однак на цьому сюрпризи не закінчилися.
раніше Леся Нікітюк засвітилася разом зі своїм нареченим - українським військовослужбовцем Дмитром Бабчуком.
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Хто така Леся Нікітюк?
Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел і Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сєла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.
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