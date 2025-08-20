Син Преснякова жорстко прокоментував розлучення із дружиною

Коротко:
- На що розлютився син Преснякова
- Що він написав у коментарях
Син російського співака Володимира Преснякова, який підтримує вторгнення країни-агресора Росії в Україну, Микита, різко відреагував на коментарі підписників, які сильно переживають про розлучення пари.
На своїй сторінці в Instagram, він різко відреагував на жалісливі коментарі російських шанувальників. Зокрема, одна з "жалівальниць" написала: "Я в шоці. Чому розлучилися. Що сталося".
На що Пресняков різко відреагував і сам особисто відповів підписниці.
"Не треба, будь ласка, гадати своєю "очевидністю", коли ви й гадки не маєте буквально ні в чому, що у нас відбувалося за 10 років", - образився співак.
Раніше дружина артиста на своїй сторінці в Instagram повідомила про розлучення. "Ми були разом майже десятиліття. Зустрілися дуже рано, коли ще тільки вчилися розуміти себе і цей світ. І всі ці роки були наповнені різним - світлом, радістю, помилками, труднощами, але найголовніше, вони були наповнені досвідом. Сьогодні ми розуміємо, що наші погляди на життя і майбутнє дуже різні. Ми по-різному бачимо сім'ю, ролі у стосунках і те, яким має бути наступний етап", - написала Краснова.
Володимир Пресняков - останні новини по темі
Нагадаємо, Главред писав, що напередодні Володимир Пресняков зізнався в ніжних почуттях до іншої жінки. У власних соцмережах він виклав фото з жінкою і написав до неї тепле звернення.
Раніше Володимир Пресняков також заявляв, що йому набридли новини про проблеми у шлюбі його сина, оскільки в них усе добре. Також він розкрив деталі щодо їхнього місця перебування.
Вас також може зацікавити:
- Пресняков терміново втік із Росії: спіймали в туалеті
- У Преснякова великі проблеми в сімейному житті
- Оплачувала Пугачова: чому від Преснякова втекла дружина
Про персону: Володимир Пресняков
Володимир Пресняков - радянський і російський естрадний співак, музикант-клавішник, композитор, аранжувальник, танцюрист брейк-дансу та актор.
У 2022 році Пресняков підтримав вторгнення Росії в Україну, заявив про передання гонорару з концерту в "Крокус Сіті Холі" учасникам вторгнення в Україну. 7 січня 2023 року внесений до санкційного списку України, оскільки Пресняков "висловив свою підтримку російським окупантам і жорстокій війні РФ проти України, виступив із концертами для "рятувальників-миротворців", які руйнують українські міста та вбивають мирне населення під гаслами "Віримо і чекаємо" і "МіZaМир"".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред