Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Син Преснякова жорстко прокоментував розлучення із дружиною

Олена Кюпелі
20 серпня 2025, 12:58оновлено 20 серпня, 13:37
223
Син Преснякова Микита різко відреагував на коментарі, присвячені його розлученню.
Нікіта Пресняков жорстко прокоментував розлучення
Микита Пресняков жорстко прокоментував розлучення / Колаж Главред, фото Instagram/npresnyakov

Коротко:

  • На що розлютився син Преснякова
  • Що він написав у коментарях

Син російського співака Володимира Преснякова, який підтримує вторгнення країни-агресора Росії в Україну, Микита, різко відреагував на коментарі підписників, які сильно переживають про розлучення пари.

На своїй сторінці в Instagram, він різко відреагував на жалісливі коментарі російських шанувальників. Зокрема, одна з "жалівальниць" написала: "Я в шоці. Чому розлучилися. Що сталося".

відео дня
Микита Пресняков відреагував на коментар про розлучення
Нікіта Пресняков відреагував на коментар про розлучення / Фото Instagram/npresnyakov

На що Пресняков різко відреагував і сам особисто відповів підписниці.

"Не треба, будь ласка, гадати своєю "очевидністю", коли ви й гадки не маєте буквально ні в чому, що у нас відбувалося за 10 років", - образився співак.

Микита Пресняков з дружиною
Микита Пресняков з дружиною / фото: instagram.com, Микита Пресняков

Раніше дружина артиста на своїй сторінці в Instagram повідомила про розлучення. "Ми були разом майже десятиліття. Зустрілися дуже рано, коли ще тільки вчилися розуміти себе і цей світ. І всі ці роки були наповнені різним - світлом, радістю, помилками, труднощами, але найголовніше, вони були наповнені досвідом. Сьогодні ми розуміємо, що наші погляди на життя і майбутнє дуже різні. Ми по-різному бачимо сім'ю, ролі у стосунках і те, яким має бути наступний етап", - написала Краснова.

Володимир Пресняков - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що напередодні Володимир Пресняков зізнався в ніжних почуттях до іншої жінки. У власних соцмережах він виклав фото з жінкою і написав до неї тепле звернення.

Раніше Володимир Пресняков також заявляв, що йому набридли новини про проблеми у шлюбі його сина, оскільки в них усе добре. Також він розкрив деталі щодо їхнього місця перебування.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Володимир Пресняков

Володимир Пресняков - радянський і російський естрадний співак, музикант-клавішник, композитор, аранжувальник, танцюрист брейк-дансу та актор.

У 2022 році Пресняков підтримав вторгнення Росії в Україну, заявив про передання гонорару з концерту в "Крокус Сіті Холі" учасникам вторгнення в Україну. 7 січня 2023 року внесений до санкційного списку України, оскільки Пресняков "висловив свою підтримку російським окупантам і жорстокій війні РФ проти України, виступив із концертами для "рятувальників-миротворців", які руйнують українські міста та вбивають мирне населення під гаслами "Віримо і чекаємо" і "МіZaМир"".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Микита Пресняков новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зустріч Зеленського з Путіним: нардеп назвав дуже короткі терміни

Зустріч Зеленського з Путіним: нардеп назвав дуже короткі терміни

14:30Політика
Українські бійці важко поранили генерала РФ: зʼявилося ексклюзивне відео

Українські бійці важко поранили генерала РФ: зʼявилося ексклюзивне відео

13:43Війна
Лондон відправить своїх військових в Україну, але не фронт: ЗМІ дізналися деталі

Лондон відправить своїх військових в Україну, але не фронт: ЗМІ дізналися деталі

12:57Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Чорна смуга" закінчиться: на трьох знаків зодіаку чекають доленосні зміни

"Чорна смуга" закінчиться: на трьох знаків зодіаку чекають доленосні зміни

Мінус 65 кіло: популярний український комік став невпізнанним після схуднення

Мінус 65 кіло: популярний український комік став невпізнанним після схуднення

Де три відмінності між хлопчиками, які дивляться на акваріум: складна загадка

Де три відмінності між хлопчиками, які дивляться на акваріум: складна загадка

Гороскоп на завтра 21 серпня: Ракам - халепа, Водоліям - несподіванка

Гороскоп на завтра 21 серпня: Ракам - халепа, Водоліям - несподіванка

В Україні почали масово підробляти мед - на що звернути увагу перед покупкою

В Україні почали масово підробляти мед - на що звернути увагу перед покупкою

Останні новини

15:03

Що можна зробити зі старим диваном: ТОП геніальних ідей для кожного будинку

14:30

Зустріч Зеленського з Путіним: нардеп назвав дуже короткі терміни

14:28

Яким буде курс долара в Україні після закінчення війни: прогноз економіста

14:05

Чим закрити сітку рабицю: прості та креативні ідеї здивують навіть сусідівВідео

14:03

Втратила багато крові: треті пологи СолоХи пройшли з ускладненнями

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:55

Костянтин Грубич показав нове фото старшого сина-воїна після важкої травми

13:43

Українські бійці важко поранили генерала РФ: зʼявилося ексклюзивне відео

12:58

Син Преснякова жорстко прокоментував розлучення із дружиною

12:57

Лондон відправить своїх військових в Україну, але не фронт: ЗМІ дізналися деталі

Реклама
12:56

"Я не хочу моргати": кохана Кулеби розкрила правду про стосунки з політиком

12:52

Українські прізвища, яким понад 1000 років: чи маєте ви особливе корінняВідео

12:47

Унікальні кадри роботи "Петріота", запуски далекобійних дронів на територію ворога та таємні деталі грандіозної спецоперації "Павутина"

12:43

Частину України накриє похолодання: у яких регіонах різко знизиться температура

12:37

Крістіна Орбакайте відсторонилася від Нікіти Преснякова після його розлучення - деталі

12:24

У справі про самогубство чоловіка Сєдокової з'явився новий поворот: що загрожує співачці

12:11

"Вона нездорова": у якому стані Софія Ротару насправді

12:06

Знайдена в калюжі крові: співачка Брекстон опинилася в жахливій ситуації

12:01

"Бої дуже складні": у ЦПД сказали, чи може РФ захопити всю Донецьку область

11:59

Як використовувати простір над кухонними шафами: топ-9 розумних ідей

11:49

Гороскоп Таро на завтра 21 серпня: Тельцям і Ракам - не дозволяйте заважати вам

Реклама
11:39

Євробачення-2026: де і коли відбудеться конкурсВідео

11:27

Тиск на Москву потрібно збільшувати: Зеленський злісно відреагував на атаку РФФото

11:14

Українська співачка народила третю дитину і показала обличчя малюка - деталі

11:11

Сюжет для блокбастера: у Дубаї зірвали крадіжку рідкісного рожевого діаманта

11:08

Питання не в красі: чим особливі зелені ковпачки на шинах в авто

11:03

Путін не сяде за стіл переговорів із Зеленським: CNN назвали головний фактор

10:37

Китайський гороскоп на завтра 21 серпня: Зміям - занепокоєння, Коням - образи

10:13

США прикриють Україну з повітря: Трамп заінтригував заявою

10:12

"Отримав результати": Тарас Цимбалюк зробив зізнання про своє здоров'я

10:10

РФ використовує новий дрон з LTE-зв’язком: яку небезпеку він несе

09:55

Не лише захоплення територій: ISW розкрили справжню ціль Кремля в Україні

09:18

Після української атаки: нафтопровід "Дружба" відновив роботу, деталі

09:06

Поступки з перших хвилин: Віткофф розкрив нові деталі зустрічі Трампа і Путіна

08:40

"Я відмовилася": дискваліфікована Бех-Романчук зробила заяву про майбутнє

08:30

Згадували б 20 років: Трамп зробив цікаву заяву про відмову від Криму

08:10

План Трампа по завершенню війни: що чекає на УкраїнуПогляд

07:41

Дрони РФ атакували Україну: у трьох областях - "прильоти", пожежі та постраждаліФото

06:48

Зустріч Путіна і Зеленського: у Лукашенка виступили з несподіваною пропозицією

06:10

Зустріч Зеленського та Трампа: чого очікувати далі?Погляд

05:47

Гороскоп на завтра 21 серпня: Ракам - халепа, Водоліям - несподіванка

Реклама
05:20

Жінка заміжня чи одружена – як правильно: вчителька розставила усі крапки над "і"Відео

04:45

"Чорна смуга" закінчиться: на трьох знаків зодіаку чекають доленосні зміни

04:16

"Чорне золото" під ногами - де в Україні нафта б'є фонтанами, відповідь здивуєВідео

03:30

Феноменальне відкриття: вчені навчили штучний інтелект читати думки

03:00

Достаток увірветься у життя шести знаків зодіаку 20 серпня: хто серед везунчиків

02:30

Путіну не вистачить людей для захоплення України: експерт розкрив нову стратегію КремляВідео

02:12

Несподіваний ворог лакофарбового покриття: які прості дії псують кузов під час миття

01:45

Коли народжуються істинні мільйонери: ТОП-6 дат, що ведуть до багатства

01:30

Не тільки величезний "брюлик": Роналду приготував для нареченої придане на чверть млн доларів

01:20

"Європейський щит": стало відомо, скільки країн готові відправити війська в Україну

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти