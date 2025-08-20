Син Преснякова жорстко прокоментував розлучення із дружиною

Син Преснякова Микита різко відреагував на коментарі, присвячені його розлученню.

Микита Пресняков жорстко прокоментував розлучення / Колаж Главред, фото Instagram/npresnyakov

Син російського співака Володимира Преснякова, який підтримує вторгнення країни-агресора Росії в Україну, Микита, різко відреагував на коментарі підписників, які сильно переживають про розлучення пари.

На своїй сторінці в Instagram, він різко відреагував на жалісливі коментарі російських шанувальників. Зокрема, одна з "жалівальниць" написала: "Я в шоці. Чому розлучилися. Що сталося".

Нікіта Пресняков відреагував на коментар про розлучення / Фото Instagram/npresnyakov

На що Пресняков різко відреагував і сам особисто відповів підписниці.

"Не треба, будь ласка, гадати своєю "очевидністю", коли ви й гадки не маєте буквально ні в чому, що у нас відбувалося за 10 років", - образився співак.

Микита Пресняков з дружиною / фото: instagram.com, Микита Пресняков

Раніше дружина артиста на своїй сторінці в Instagram повідомила про розлучення. "Ми були разом майже десятиліття. Зустрілися дуже рано, коли ще тільки вчилися розуміти себе і цей світ. І всі ці роки були наповнені різним - світлом, радістю, помилками, труднощами, але найголовніше, вони були наповнені досвідом. Сьогодні ми розуміємо, що наші погляди на життя і майбутнє дуже різні. Ми по-різному бачимо сім'ю, ролі у стосунках і те, яким має бути наступний етап", - написала Краснова.

Володимир Пресняков - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що напередодні Володимир Пресняков зізнався в ніжних почуттях до іншої жінки. У власних соцмережах він виклав фото з жінкою і написав до неї тепле звернення.

Раніше Володимир Пресняков також заявляв, що йому набридли новини про проблеми у шлюбі його сина, оскільки в них усе добре. Також він розкрив деталі щодо їхнього місця перебування.

Про персону: Володимир Пресняков Володимир Пресняков - радянський і російський естрадний співак, музикант-клавішник, композитор, аранжувальник, танцюрист брейк-дансу та актор. У 2022 році Пресняков підтримав вторгнення Росії в Україну, заявив про передання гонорару з концерту в "Крокус Сіті Холі" учасникам вторгнення в Україну. 7 січня 2023 року внесений до санкційного списку України, оскільки Пресняков "висловив свою підтримку російським окупантам і жорстокій війні РФ проти України, виступив із концертами для "рятувальників-миротворців", які руйнують українські міста та вбивають мирне населення під гаслами "Віримо і чекаємо" і "МіZaМир"".

