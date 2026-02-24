Висока вода наближається: Київ на низку регіонів попередили про загрозу потопів

Загроза може бути досить суттєвою через сильні морози та великі об’єми снігу.

На Україну сунуть велика вода і потопи / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Весняне водопілля може бути рекордним

В Києві ризикують підтопленнями низинні ділянки

ДСНС також попереджає про небезпеку ще чотири області

Україна входить у сезон підвищених паводкових ризиків. Через глибоке промерзання ґрунту, рекордні запаси снігу та затримку кліматичної весни країна може зіткнутися з масштабним водопіллям. Про це у коментарі ТСН попередив еколог Олександр Соколенко, який називає одразу три ключові чинники небезпеки.

Три причини, що можуть спричинити сильний паводок

1. Глибоке промерзання ґрунту

Тривалі морози призвели до того, що земля в багатьох регіонах перетворилася на "крижану плиту", яка не здатна вбирати талі води.

"У Київській та Черкаській області - промерзання ґрунту становить місцями 40-50 сантиметрі. Особливо, в басейні річок Прип’ять, Дніпро та Десна". - пояснює еколог.

2. Накопичення снігу без відлиг

Зима минула без тривалих потеплінь, тому сніг не танув, а лише наростав. Тепер він може одномоментно перетворитися на величезні об’єми талої води.

3. Запізніла весна

Кліматична весна, яка зазвичай приходила наприкінці лютого, цього року затримується. Це означає, що танення може початися різко та інтенсивно.

Еколог наголошує: "Чим довше зберігається сніговий покрив та морозна погода, тим інтенсивнішим та раптовішим може бути водопілля".

Київ: які райони можуть піти під воду

За прогнозами, найбільший підйом води очікується в басейнах Десни, Прип’яті та Дніпра. У столиці під загрозою опиняться низинні території.

Соколенко прогнозує, що цього року кияни можуть побачити підтопленими:

Труханів острів;

Гідропарк;

острів Муромець;

інші пониззя вздовж Дніпра.

Підйом води може тривати від двох до чотирьох тижнів, а пік водопілля - зміститися аж на квітень або навіть травень.

Паводок: шкода для людей, користь для природи

Попри ризики для інфраструктури, екологи наголошують, що велика вода - це природний механізм відновлення екосистем.

Паводок:

зволожує ґрунти після сухих років;

відновлює популяції риб та земноводних;

оживляє заплави та болота;

піднімає рівень ґрунтових вод.

Особливо важливо це для Полісся, де останніми роками масово пересихали криниці.

У ДСНС попередили про загрозу для чотирьох областей

Рятувальники повідомляють про підйом рівнів води на річках Південного Бугу, Інгулу та Дніпра. У Кіровоградській, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях оголошено жовтий рівень небезпеки.

У Кропивницькому можливе часткове підтоплення житлових будинків - помаранчевий рівень.

Також у Житомирській, Черкаській та Київській областях очікується підвищення рівня води на 0,1–0,4 м. На річці Стугна можливий вихід води на заплаву.

Що радять рятувальники жителям прибережних територій

захистити майно, яке може постраждати від води

стежити за повідомленнями місцевої влади та ДСНС

зберігати спокій та бути обережними

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Житомир та область опиняться під впливом вологого атмосферного фронту, який принесе опади одразу у двох "форматах" - мокрий сніг та дощ.

Крім того, погода в Тернопільській області упродовж найближчих днів буде теплою, але з інтенсивними опадами. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Також в останній тиждень лютого на Полтавщині синоптики прогнозують чергові температурні гойдалки. На дорогах все ще збережеться ожеледиця, місцями опади у вигляді дощу та снігу.

