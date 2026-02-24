"Роки болю": українські знаменитості згадали 24 лютого 2022 року

Коротко:
Сьогодні, 24 лютого, виповнилося чотири роки від початку повномасштабної війни в Україні. Життя українських знаменитостей повністю змінилося після вторгнення РФ в нашу країну, і вони розповіли в соцмережах, як дізналися страшну новину.
Олена Зеленська
"Зовсім як у підручнику історії", – скажуть наші майбутні слухачі. У розділі "Захист незалежності". Але, щоб це стало сторінкою підручника, нам доводиться проживати це зараз. Нам – не залізним і не народженим для війни, а звичайним людям з почуттями, страхами, втомою і надією. Дуже різним і водночас дуже схожим людям України".
Ірина Федишин
"Тихо болить. Сьогодні запалюємо свічки пам'яті за тими, хто став нашим небом. Згадуємо кожного, хто поляг за свободу України. Пам'ять про вас назавжди з нами. Пам'ятаємо. Скорбимо. Дякуємо. Герої не вмирають – вони живуть у наших серцях".
"Чотири роки тому навіть у найгірших формах своєї уяви я не могла припустити, що буду записувати це відео. Чи ненавиджу я народ, до якого тоді зверталася? Більше за все. Чи така ж я зла? Ні. Тому що злість – це безсилля. А ми видобули з себе за ці роки надлюдську силу. Єдине зло для мене назавжди – це Росія".
Андрій Бєдняков
"Дякую всім, хто продовжує робити все, щоб у наших дітей був тризуб на паспорті, а не "арьол". Абсолютно всім, хто докладає до цього руку. Щиро вдячний! І буду вдячний завжди. Вічна слава тим, хто на щиті".
Григорій Решетник
"Ці роки пролетіли, як мить. Роки страждань, болю, відчаю, горя, і водночас – віри, сили, згуртованості, єдності, боротьби. Вистояли без сумнівів, проте ще не перемогли. Битва світла і темряви триває".
Марічка Падалко
"До великої війни, яка триває більше чотирьох років, мене не готував жоден життєвий досвід. "Довга війна" для мене завжди асоціювалася з тривалістю Другої світової на території України. І навіть це здавалося невимовно довгим. "Хіба таке можна витримати?.." Дякую ЗСУ та всім Силам оборони за ці роки опору. Це витримка, якої не продемонструвала б жодна інша армія світу. Вічна пам'ять всім, кого Росія позбавила життя".
Хто з відомих людей пішов захищати Україну
Знаменитості, які взяли зброю до рук і пішли захищати рідну країну після початку терористичного вторгнення РФ в Україну: Саша Положинський, Олег Сенцов, Андрій Хлівнюк, Женя Галич, Олександр Печериця, Дмитро Дікусар, Ахтем Саїтаблаєв, Віктор Бронюк, Ілля Рибальченко, Тамерлан, Даніель Салем, Yarmak, Гарік Бірча, Коля Серга, Андрій Федінчик, Євген Терехов, Орест Дрималовський та інші.
