"Роки болю": українські знаменитості згадали 24 лютого 2022 року

Українські знаменитості розповіли, що відчували 24 лютого 2022 року.

Знаменитості про повномасштабну війну / колаж: Главред, фото: instagram.com, Маша Єфросиніна, Олена Зеленська, Марічка Падалко

Коротко:

Українські знаменитості згадали 24 лютого 2022 року

Як вони зустріли початок великої війни

Сьогодні, 24 лютого, виповнилося чотири роки від початку повномасштабної війни в Україні. Життя українських знаменитостей повністю змінилося після вторгнення РФ в нашу країну, і вони розповіли в соцмережах, як дізналися страшну новину.

Олена Зеленська

"Зовсім як у підручнику історії", – скажуть наші майбутні слухачі. У розділі "Захист незалежності". Але, щоб це стало сторінкою підручника, нам доводиться проживати це зараз. Нам – не залізним і не народженим для війни, а звичайним людям з почуттями, страхами, втомою і надією. Дуже різним і водночас дуже схожим людям України".

Олена Зеленська про повномасштабну війну / фото: скрін instagram.com, Олена Зеленська

Ірина Федишин

"Тихо болить. Сьогодні запалюємо свічки пам'яті за тими, хто став нашим небом. Згадуємо кожного, хто поляг за свободу України. Пам'ять про вас назавжди з нами. Пам'ятаємо. Скорбимо. Дякуємо. Герої не вмирають – вони живуть у наших серцях".

Ірина Федишин про повномасштабну війну / фото: скрін instagram.com, Ірина Федишин

Маша Єфросиніна

"Чотири роки тому навіть у найгірших формах своєї уяви я не могла припустити, що буду записувати це відео. Чи ненавиджу я народ, до якого тоді зверталася? Більше за все. Чи така ж я зла? Ні. Тому що злість – це безсилля. А ми видобули з себе за ці роки надлюдську силу. Єдине зло для мене назавжди – це Росія".

Маша Єфросиніна про повномасштабну війну / фото: скрін instagram.com, Маша Єфросиніна

Андрій Бєдняков

"Дякую всім, хто продовжує робити все, щоб у наших дітей був тризуб на паспорті, а не "арьол". Абсолютно всім, хто докладає до цього руку. Щиро вдячний! І буду вдячний завжди. Вічна слава тим, хто на щиті".

Андрій Бєдняков про повномасштабну війну / фото: скрін instagram.com, Андрій Бєдняков

Григорій Решетник

"Ці роки пролетіли, як мить. Роки страждань, болю, відчаю, горя, і водночас – віри, сили, згуртованості, єдності, боротьби. Вистояли без сумнівів, проте ще не перемогли. Битва світла і темряви триває".

Григорій Решетник про повномасштабну війну / фото: скрін instagram.com, Григорій Решетник

Марічка Падалко

"До великої війни, яка триває більше чотирьох років, мене не готував жоден життєвий досвід. "Довга війна" для мене завжди асоціювалася з тривалістю Другої світової на території України. І навіть це здавалося невимовно довгим. "Хіба таке можна витримати?.." Дякую ЗСУ та всім Силам оборони за ці роки опору. Це витримка, якої не продемонструвала б жодна інша армія світу. Вічна пам'ять всім, кого Росія позбавила життя".

Марічка Падалко про повномасштабну війну / фото: скрін instagram.com, Марічка Падалко

