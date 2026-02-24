Чоловік покійної Фріске просить допомоги з сином

Путініст Дмитро Шепелєв не може впоратися зі своїм підрослим сином.

Дмитро Шепелєв не справляється з дитиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/dmitryshepelev

Російський ведучий і колишній чоловік покійної співачки Жанни Фріске – Дмитро Шепелєв, який продовжує жити і працювати в країні-окупанті РФ, просить допомоги зі своїм сином Платоном.

Про це пишуть російські пропагандисти.

Телеведучий зробив зізнання про синів Платона і Тихона. Він попросив про допомогу всіх небайдужих.

За його словами, ведучий-путініст заявив, що не справляється з вихованням сина від Жанни Фріске. Платону 12 років.

Шепелєв не може впоратися з сином від Жанни Фріске / Фото Instagram/dmitryshepelev

"Пубертат мого старшого сина - це: зачинені двері (завжди), повне ігнорування сімейного таймінгу ("вечеря? я не голодний взагалі-то") і класичне "я не знаю" у відповідь на будь-яке моє запитання", - заявив Шепелєв.

Платон Шепелєв зі своєю зведеною сестрою / Прес-служба телеканалу

Шепелєв тепер не просто питає поради, а й читає спеціальну літературу. "Для мене дуже важливо розуміти, що відбувається з сином", - запевнив він. Після чого звернувся до публіки з проханням допомогти йому у вихованні нащадка.

Про особу: Жанна Фріске Жанна Фріске - російська актриса ("Про що говорять чоловіки", "Нічний Дозор", "Денний Дозор"), співачка, ведуча. Колишня учасниця групи "Блестящие". У 2015 році у віці 40 років померла від гліобластоми (неоперабельної пухлини головного мозку).

