Чоловік покійної Фріске просить допомоги з сином

Олена Кюпелі
24 лютого 2026, 10:49
Путініст Дмитро Шепелєв не може впоратися зі своїм підрослим сином.
Дмитро Шепелєв
Дмитро Шепелєв не справляється з дитиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/dmitryshepelev

Коротко:

  • Що сталося з сином Шепелєва
  • Чому ведучий просить допомоги

Російський ведучий і колишній чоловік покійної співачки Жанни ФріскеДмитро Шепелєв, який продовжує жити і працювати в країні-окупанті РФ, просить допомоги зі своїм сином Платоном.

Про це пишуть російські пропагандисти.



Телеведучий зробив зізнання про синів Платона і Тихона. Він попросив про допомогу всіх небайдужих.

За його словами, ведучий-путініст заявив, що не справляється з вихованням сина від Жанни Фріске. Платону 12 років.

Шепелєв показав сина Жанни Фріске
Шепелєв не може впоратися з сином від Жанни Фріске / Фото Instagram/dmitryshepelev

"Пубертат мого старшого сина - це: зачинені двері (завжди), повне ігнорування сімейного таймінгу ("вечеря? я не голодний взагалі-то") і класичне "я не знаю" у відповідь на будь-яке моє запитання", - заявив Шепелєв.

Платон Шепелєв зі своєю зведеною сестрою
Платон Шепелєв зі своєю зведеною сестрою / Прес-служба телеканалу

Шепелєв тепер не просто питає поради, а й читає спеціальну літературу. "Для мене дуже важливо розуміти, що відбувається з сином", - запевнив він. Після чого звернувся до публіки з проханням допомогти йому у вихованні нащадка.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Наташа Корольова, яка родом з України, але давно живе в РФ і підтримує війну, знову спровокувала сімейний конфлікт. Цього разу артистка вирішила провчити свого чоловіка Тарзана (Сергія Глушка), повідомляють російські Telegram-канали.

Напередодні також стало відомо про те, що російський актор Олег Протасов отримав поранення під час чергового вояжу. Життя російській зірці врятувала випадковість — він спав, прикривши голову рукою.

Про особу: Жанна Фріске

Жанна Фріске - російська актриса ("Про що говорять чоловіки", "Нічний Дозор", "Денний Дозор"), співачка, ведуча. Колишня учасниця групи "Блестящие". У 2015 році у віці 40 років померла від гліобластоми (неоперабельної пухлини головного мозку).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Жанна Фріске новини шоу бізнесу





