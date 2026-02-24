Чоловік покійної Фріске просить допомоги з сином

Коротко:
- Що сталося з сином Шепелєва
- Чому ведучий просить допомоги
Російський ведучий і колишній чоловік покійної співачки Жанни Фріске – Дмитро Шепелєв, який продовжує жити і працювати в країні-окупанті РФ, просить допомоги зі своїм сином Платоном.
Про це пишуть російські пропагандисти.
Телеведучий зробив зізнання про синів Платона і Тихона. Він попросив про допомогу всіх небайдужих.
За його словами, ведучий-путініст заявив, що не справляється з вихованням сина від Жанни Фріске. Платону 12 років.
"Пубертат мого старшого сина - це: зачинені двері (завжди), повне ігнорування сімейного таймінгу ("вечеря? я не голодний взагалі-то") і класичне "я не знаю" у відповідь на будь-яке моє запитання", - заявив Шепелєв.
Шепелєв тепер не просто питає поради, а й читає спеціальну літературу. "Для мене дуже важливо розуміти, що відбувається з сином", - запевнив він. Після чого звернувся до публіки з проханням допомогти йому у вихованні нащадка.
Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Наташа Корольова, яка родом з України, але давно живе в РФ і підтримує війну, знову спровокувала сімейний конфлікт. Цього разу артистка вирішила провчити свого чоловіка Тарзана (Сергія Глушка), повідомляють російські Telegram-канали.
Напередодні також стало відомо про те, що російський актор Олег Протасов отримав поранення під час чергового вояжу. Життя російській зірці врятувала випадковість — він спав, прикривши голову рукою.
Вас також може зацікавити:
- Сестра Жанни Фріске втратила дочку: що сталося
- Копія Жанни Фріске: як виглядає син покійної співачки
- "Молюся": сестра Жанни Фріске повідомила про складну хворобу
Про особу: Жанна Фріске
Жанна Фріске - російська актриса ("Про що говорять чоловіки", "Нічний Дозор", "Денний Дозор"), співачка, ведуча. Колишня учасниця групи "Блестящие". У 2015 році у віці 40 років померла від гліобластоми (неоперабельної пухлини головного мозку).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред