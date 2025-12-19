Рус
Це трагедія: Рибчинський розповів, кому жорстко заздрила Повалій

Олена Кюпелі
19 грудня 2025, 13:45
Євген Рибчинський розкрив, хто не давав спокою зрадниці Таїсії Повалій.
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій мріяла про кар'єру в РФ/ колаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliy_best

Коротко:

  • Кому жорстко заздрила Повалій
  • Де вона себе бачила

Український поет Євген Рибчинськийрозкрив таємне бажання зрадниці України номер один Таїсії Повалій.

В інтерв'ю "Наодинці" він розповів, що зрадниця мріяла про кар'єру співачки Софії Ротару. Рибчинський додає, що Київ ніколи не стояв у неї як останнє місце її кар'єри.

Евгений РЫбчинский
Євген Рибчинський розповів про Повалій / Facebook

"Вона завжди мріяла про кар'єру, умовно, Софії Ротару. Завжди заздрила, що Софія Михайлівна раніше жила і відбулася в Радянському Союзі. Вона завжди себе бачила радянською людиною. Я на неї так і дивлюся. Чому "труп живий"? Тому що цієї епохи вже не існує, а вона є уособленням епохи, якої немає. Це трагедія, чесно кажу", - вважає автор пісень.

Він також дивується тому, що Повалій вистачає нахабства співати українські пісні. "Це жах просто. Моїх пісень вона не співає давно і в нас це принципово було. Тому що з 2013 року ми домовилися, що вона мої пісні співати не буде", - зазначив поет.

Таїсія Повалій
Таїсія Повалій - зрадниця номер 1/ фото: instagram.com, Таїсія Повалій

Рибчинський також розповів про те, що особисто йому говорила запроданка Повалій. "У 2013 році (востаннє спілкувався - авт.) вона була на гребені слави народним депутатом, а я з Америки приїхав. І ми спілкувалися. Вона говорила, що пора забути образи. А я казав, що "ти йдеш не в той бік взагалі. Ми стояли 2004 року на Майдані проти всього цього, а ти тепер із ними". А вона: "Ти не розумієш, те, про що ви думаєте, ніколи не буде - націоналізму і Європи. Я абсолютно переконана". Нічого нового для мене. Я її позицію знаю давно і вона саме така", - ділиться Рибчинський.

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше стало відомо про те, що після засідання ради директорів France Télévisions, присвяченого бюджету на 2026 рік, французька державна телерадіокомпанія була змушена відмовитися від планів проведення дитячого конкурсу пісні "Євробачення-2026" через скорочення бюджету.

Раніше відома українська співачка Тіна Кароль представила довгоочікувану прем'єру. Співачка опублікувала кліп і посилання на свій популярний хіт, який вона раніше виконувала російською мовою - "Шиншилла".

Про персону: Таїсія Повалій

Таїсія Повалій - радянська і російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання 2015 року), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 до 2014 року - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

