Це трагедія: Рибчинський розповів, кому жорстко заздрила Повалій

Євген Рибчинський розкрив, хто не давав спокою зрадниці Таїсії Повалій.

Таїсія Повалій мріяла про кар'єру в РФ/ колаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliy_best

Український поет Євген Рибчинськийрозкрив таємне бажання зрадниці України номер один Таїсії Повалій.

В інтерв'ю "Наодинці" він розповів, що зрадниця мріяла про кар'єру співачки Софії Ротару. Рибчинський додає, що Київ ніколи не стояв у неї як останнє місце її кар'єри.

Євген Рибчинський розповів про Повалій / Facebook

"Вона завжди мріяла про кар'єру, умовно, Софії Ротару. Завжди заздрила, що Софія Михайлівна раніше жила і відбулася в Радянському Союзі. Вона завжди себе бачила радянською людиною. Я на неї так і дивлюся. Чому "труп живий"? Тому що цієї епохи вже не існує, а вона є уособленням епохи, якої немає. Це трагедія, чесно кажу", - вважає автор пісень.

Він також дивується тому, що Повалій вистачає нахабства співати українські пісні. "Це жах просто. Моїх пісень вона не співає давно і в нас це принципово було. Тому що з 2013 року ми домовилися, що вона мої пісні співати не буде", - зазначив поет.

Таїсія Повалій - зрадниця номер 1/ фото: instagram.com, Таїсія Повалій

Рибчинський також розповів про те, що особисто йому говорила запроданка Повалій. "У 2013 році (востаннє спілкувався - авт.) вона була на гребені слави народним депутатом, а я з Америки приїхав. І ми спілкувалися. Вона говорила, що пора забути образи. А я казав, що "ти йдеш не в той бік взагалі. Ми стояли 2004 року на Майдані проти всього цього, а ти тепер із ними". А вона: "Ти не розумієш, те, про що ви думаєте, ніколи не буде - націоналізму і Європи. Я абсолютно переконана". Нічого нового для мене. Я її позицію знаю давно і вона саме така", - ділиться Рибчинський.

Про персону: Таїсія Повалій Таїсія Повалій - радянська і російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання 2015 року), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 до 2014 року - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

