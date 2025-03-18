"Шок-контент": син-блондин зрадниці Повалій показав її онука

Коротко:
- Який вигляд має онук Повалій
- Як змінився син запроданки Денис
Єдиний син зрадниці України Таїсії Повалій - український музикант Денис Повалій, який славиться своїми суперечливими заявами, з'явився в Instagram.
На своїй сторінці він показав, як проводить час і де перебуває. Зокрема, Повалій показав, як проводить час зі своїм сином і з дружиною. Повалій відмінно себе почуває за кордоном, а саме в Іспанії.
Він показав, як гуляє зі своєю сім'єю в зоопарку в провінції Мурсія, в той час, як в Україні гинуть молоді чоловіки його віку, захищаючи країну від російського вторгнення.
Він також показав, який вигляд має його син і онук запроданки Повалій - хлопчик на ім'я Дем'ян.
Як відомо, Денис Повалій одружений зі Світланою Віхровою. Пара одружилася 2015 року, а вже 22 лютого 2019 року в них народився син Дем'ян. Хлопчику зараз 6 років.
До слова, нещодавно Повалій приміряв на себе новий образ. Зокрема, він став блондином із довгим волоссям.
Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:
Раніше український музикант Андрій Данилко (співачка Вєрка Сердючка) відверто висловився про колишню подругу Таїсію Повалій, хорошими стосунками з якою колись пишався.
Також співачка-зрадниця Таїсія Повалій з крокодилячими сльозами на очах розповіла про поїздку до окупованого Луганська, і поділилася мріями про концерт у Києві.
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Хто така Таїсія Повалій?
Таїсія Повалій - радянська та російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання 2015 року), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 до 2014 року - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".
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