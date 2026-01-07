Дружина аб'юзера Кузі з "Універу" опинилася в лікарні зі зламаним хребтом

Коротко:
- Що сталося з колишньою Гогунського
- У яких вони залишилися стосунках
39-річна Ірина Маїрко, колишня дружина зрадника, аб'юзера і російського актора серіалу "Універ" Віталія Гогунського, у перші дні 2026 року отримала серйозну травму спини.
Як пишуть російські пропагандисти, за словами моделі, вона проводила вечір на відкритій ковзанці в терористичній Москві. Однак під час катання вирішила взяти паузу і відпочити. "Через 15 хвилин я впаду, стоячи на рівному місці... Я просто хотіла сісти на лавочку. Вважаю, що вони небезпечні для життя. Зроблені абсолютно без дотримання техніки безпеки. Із цим мені ще належить розібратися", - написала Ірина.
У підсумку Маїрко опинилася в лікарні. Жінці діагностували перелом поперечних відрізків першого і другого поперекового хребця.
Гогунський розлучився з дружиною 2019 року. В екс-пари є спільна дочка Мілана, проте актор не підтримує з нею зв'язку і не допомагає матеріально.
Арешт Гогунського
Вінницький міський суд України заочно засудив до 12 років позбавлення волі актора-путініста, прихильника військового вторгнення РФ в Україну Віталія Гогунського, який зіграв Кузю в російському серіалі "Універ". Орган ухвалив визначити покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організацією та проведенням заходів політичного характеру, на строк 12 років.
Про персону: Віталій Гогунський
Віталій Гогунський - російський актор кіно і телебачення, співак, композитор, продюсер і телеведучий. Відомий за роллю Едуарда Кузьміна (або просто Кузі) в телевізійних серіалах "Універ" і "Універ. Нова общага", а також їхніх спін-оффах "СашаТаня", "Універ. 13 років потому", "Універ. Молоді".
У 2022 році Гогунський підтримав вторгнення Росії в Україну, неодноразово давав концерти перед учасниками російського нападу. Пізніше був внесений ФБК до списку корупціонерів і розпалювачів війни за активну підтримку дій російської влади і армії під час агресії проти України.
