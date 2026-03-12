Затьмарила весілля трансгендерного сина: що зробила Шер

79-річна Шер вміє потрапляти на перші шпальти одним своїм жестом.

Шер чоловік - співачка на весіллі сина підігріла чутки про особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com/cher

У понеділок, 9 березня, в Лос-Анджелесі відбулося весілля старшого сина американської співачки Шер Чеза Боно. 57-річний актор повів під вінець свою давню партнерку Шару Блю Мейтс.

Пара разом з 2017 року. Це перший шлюб для Чеза, який народився дівчинкою (ім'я при народженні - Честіті) і почав свій трансгендерний перехід в кінці двохтисячних. Шара Блю Мейтс в дитинстві знімалася в кіно, але зараз присвятила себе соціальній роботі - вона надає підтримку людям, які борються з різними залежностями.

Свято кохання Боно і Мейтс трохи затьмарила сама Шер, яка з'явилася на церемонії в компанії свого бойфренда, 39-річного продюсера Олександра Едвардса. Як повідомляє Daily Mail, на безіменному пальці співачки було помічено велике кільце з діамантом не менше 5 карат. Це спровокувало чутки про те, що Шер все ж вийшла заміж за Едвардса - ще взимку таблоїди трубили про те, що навесні 2026 року, до свого 80-річчя, зірка планує зіграти весілля з молодим бойфрендом.

Чез Боно і Шара Блю Мейтс / фото: instagram.com/therealchazbono

Чи одружена Шер? Співачка носить величезну діамантову каблучку на весіллі сина Чаза Боно https://t.co/5BCFGlGifx — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 10 березня 2026 року

Раніше Главред розповідав, що 58-річний всесвітньо відомий діджей Девід Гетта вчетверте став батьком. Він розкрив стать і ім'я дитини - другої в стосунках з молодою коханою.

Також 44-річна Джессіка Альба підтвердила роман з молодим актором романтичним фото в соціальних мережах. Стосунки зав'язалися через півроку після її розлучення.

Про персону: Шер Шер (ім'я при народженні - Шерилін Саркісян) - американська співачка, акторка, режисерка і музичний продюсер. Прославилася в середині 60-их, як частина дуету "Сонні і Шер", пізніше стала виступати сольно. Пісні Шер були в топ-10 Billboard Hot 100 упродовж шести десятиліть поспіль (з 1960-х по 2010-ті). За свою кар'єру артистка випустила 28 студійних альбомів, зіграла в 74 кінопроєктах. Володарка "Еммі" (2003), "Греммі" (2000), "Оскара" (1988) та трьох "Золотих глобусів" (1974, 1984, 1988).

