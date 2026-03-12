Самогубство зірки "Джанґо вільного": причина смерті та остання путь

Читайте більше:
- Від чого помер Роберт Керрадайн
- Де артист знайшов останній притулок
Американський кіно- і телеактор, відомий за фільмами "Помста ботаніків", "Велика червона одиниця" і "Джанґо вільний", Роберт Керрадайн 23 лютого 2026 року вчинив самогубство. Понад двадцять років артист боровся з біполярним розладом.
За даними Daily Mail, Керрадайна виявили повішеним. Його доставили в одну з лікарень Лос-Анджелеса, де медики зафіксували смерть актора. Офіційна причина - аноксичне ушкодження мозку, викликане повною відсутністю кисню.
Видання TMZ отримало доступ до свідоцтва про смерть актора і повідомляє, що його тіло було кремовано. Попіл Роберта Керрадайна був розвіяний по морю біля узбережжя округу Лос-Анджелес.
Про персону: Роберт Керрадайн
Роберт Керрадайн - американський актор. Член акторської родини Керрадайн. Вперше з'явився на телеекрані в таких вестернах, як "Бонанза" і серіалі свого брата Девіда "Кунг-фу". Керрадайн також добре запам'ятався глядачам за ролями ботаніка Льюїса Сколніка у фільмах "Помста ботаніків" і Сема Макгвайра в серіалі Disney Channel "Ліззі Макгвайр", повідомляє Вікіпедія.
