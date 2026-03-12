Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Джаред Лето хоче будувати бізнес в РФ - ЗМІ

Анна Підгорна
12 березня 2026, 02:35
Фронтмен Thirty Seconds to Mars вляпався в черговий скандал.
Джаред Лето
Джаред Лето зараз - зірка реєструє торгову марку в РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com/jaredleto

Читайте більше:

  • Що відомо про новий бізнес Джареда Лето
  • Що раніше музикант говорив про рф

Американський актор і лідер гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето, на превеликий жаль українських фанатів, вирішив змінити свою позицію: на початку повномасштабної війни він публічно підтримав Україну, а тепер планує будувати бізнес у країні-окупанті.

Про це повідомляють російські ЗМІ. У березні 2026 року музикант нібито подав заявку на реєстрацію товарного знака Jared Leto. Передбачається, що під іменним брендом артиста будуть випускатися одяг, взуття та інші аксесуари. Також товарний знак надасть Лето можливість займатися концертною діяльністю і продавати музичну продукцію.

відео дня

У жовтні 2024 року Джаред Лето вже скомпрометував себе заявою про те, що мріє про концерти в Москві та Санкт-Петербурзі. Пізніше йому також приписували романтичні стосунки з росіянкою.

Джаред Лето
Джаред Лето зараз - зірка реєструє торгову марку в РФ / ua.depositphotos.com

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що 58-річний всесвітньо відомий діджей Девід Гетта вчетверте став батьком. Він розкрив стать і ім'я дитини - другої в стосунках з молодою коханою.

Також 44-річна Джессіка Альба підтвердила роман з молодим актором романтичним фото в соціальних мережах. Стосунки зав'язалися через півроку після її розлучення.

Читайте також:

Про персону: Джаред Лето

Джаред Лето - американський актор і музикант. Лето здобув визнання за свою музичну діяльність та ексцентричний сценічний образ як вокаліст альтернативного рок-гурту Thirty Seconds to Mars. За роль трансгендерної жінки в драмі "Далласький клуб покупців" був удостоєний премій "Оскар", "Золотий глобус" і нагороди Американської Гільдії кіноакторів у категорії "Найкращий актор другого плану", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Джаред Лето новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Російські війська знову активізували рух до кордону: у ЗСУ оцінили ризики

Російські війська знову активізували рух до кордону: у ЗСУ оцінили ризики

02:05Фронт
РФ завдала серію ударів КАБами по Запоріжжю – кількість постраждалих зростає

РФ завдала серію ударів КАБами по Запоріжжю – кількість постраждалих зростає

00:04Війна
Зеленський відкрито звернувся до Трампа з пропозицією через тиск на Україну

Зеленський відкрито звернувся до Трампа з пропозицією через тиск на Україну

21:45Війна
Реклама

Популярне

Більше
Життя різко покращиться: чотири знаки зодіаку, яким березень принесе щастя

Життя різко покращиться: чотири знаки зодіаку, яким березень принесе щастя

Гороскоп на сьогодні 12 березня: Близнюкам - перешкода, Левам - витрати

Гороскоп на сьогодні 12 березня: Близнюкам - перешкода, Левам - витрати

Китайський гороскоп на завтра, 12 березня: Бикам - гнів, Півням - образи

Китайський гороскоп на завтра, 12 березня: Бикам - гнів, Півням - образи

Карта Deep State онлайн за 11 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на завтра, 12 березня: Тельцю - сила волі, Ракам - мріяти

Гороскоп Таро на завтра, 12 березня: Тельцю - сила волі, Ракам - мріяти

Останні новини

04:25

"Як можна залишатися осторонь": кум Каменських розгромив її позицію

04:00

Тест на IQ: треба знайти 3 відмінності на зображенні художника з полотном за 79 с

03:44

Люди-детектори: три знаки зодіаку, від яких неможливо приховати брехню

03:18

Самогубство зірки "Джанґо вільного": причина смерті та остання путь

03:00

Вони вступають у еру успіху: чотирьом знакам зодіаку доля дасть особливий шанс

Ціни на продукти в Україні навесні-2026: Марчук – що подорожчає і на скількиЦіни на продукти в Україні навесні-2026: Марчук – що подорожчає і на скільки
02:41

Чи можна їсти потемніле авокадо: експерти дали неочікувану відповідь

02:35

Джаред Лето хоче будувати бізнес в РФ - ЗМІ

02:05

Російські війська знову активізували рух до кордону: у ЗСУ оцінили ризики

01:30

Затьмарила весілля трансгендерного сина: що зробила Шер

Реклама
01:08

"Що виросло": вагітна Харлан показала себе в дитинстві

01:04

Монета зі скриньки обернулася неймовірним скарбом: її ціна вразила родину

00:26

Мотря зі "Спіймати Кайдаша" закохана: що розповіла акторка

00:04

РФ завдала серію ударів КАБами по Запоріжжю – кількість постраждалих зростає

11 березня, середа
23:58

Як миттєво позбутися плодових мушок на кухні: перевірений спосіб без хімії

23:30

"Фігачить і фігачить": Федишин привезла в Україну несподіваний "сюрприз"

23:00

Модно, але незручно: які трендові рішення швидко розчаровують

22:50

"Гріти молоко і міняти памперси": Клопотенко готується стати батьком вперше

22:41

Відключення світла не для всіх: нові графіки для Запорізької області на 12 березня

22:19

Ларисі Доліній погрожують - путіністка вжила термінових заходів

22:14

Кількість годин без світла зросте: графіки відключень для Черкащини на 12 березня

Реклама
21:57

Міль у шафі більше не проблема: перевірений домашній засіб

21:48

Список черг змінено: кому у Дніпрі та області вимикатимуть світло 12 березняФото

21:45

Зеленський відкрито звернувся до Трампа з пропозицією через тиск на Україну

21:38

Відключень майже не буде: графік вимкнення світла на 12 березня в Сумах

21:22

"Хюррем" Мер'єм Узерлі та "Сулейман" Халіт Ергенч знову зіграють разом

21:19

Вчені зазирнули під одне з найдавніших дерев на Землі: що їх здивувало

21:01

Складна математична головоломка з сірниками: лише генії знайдуть рішення

21:01

Як підживлювати город попелом без помилок: що можна, а що категорично забороненоВідео

20:46

РФ вщент зруйнувала райвідділок поліції: понад 40 поліцейських поранені - деталі

20:24

Археологи знайшли унікальну гробницю із скарбами - що там було

20:15

Гучний скандал з Monobank отримав несподіване продовження - що кажуть в НБУ

20:04

Невтішна новина для збірної: ще один ключовий гравець може не вийти проти Швеції

19:53

"Не зможе жити цим життям": Monokate розкрила секрет свого мовчання про особисте

19:38

Прийде майже літнє тепло: синоптики прогнозують стрибок температури в Тернополі

19:20

Чому історія України із шведських архівів лякала Москву: що приховували в СРСРВідео

19:18

На пляж у Каліфорнії винесло "рибу Судного дня": що це за істота

19:10

Коваленко про "754 дрони України": що насправді стоїть за заявами Міноборони РФПогляд

19:08

Як поводиться закоханий чоловік: 10 безпомилкових ознак, які важко приховати

19:01

Буде справжня спека: де різко потепліє до +18

18:56

Пилу не буде навіть у щілинах: секрет ідеально чистих пластикових віконВідео

Реклама
18:47

Планували з 2014 року": комбат назвав реальні цілі "СВО", що задумав Кремль

18:23

Пів кілограма ковтунів: у США врятували собаку з "панциром" із шерсті

18:14

Повернути додому всіх: Буданов про 4 роки роботи Координаційного штабу

18:14

Острів королеви виставили на продаж: на покупця чекає сюрприз

18:11

Три знаки зодіаку скоро будуть гребти гроші лопатою - хто вони

18:10

СРСР і рибний день: що приховувала держава та чому всі ненавиділи четвер

17:56

Надійний захист авто від бруду: водіям сказали, що потрібно зробити вже заразВідео

17:52

"Фантазувати можна про 200 грн/л": що буде з цінами на пальне в Україні

17:51

Швидкі сходи петрушки — простий спосіб посіву з домашнім гелем

17:46

Ще один шанс: Україна вибилася з "мінусів" у рейтингу букмекерів на Євробачення-2026

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти