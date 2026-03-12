Джаред Лето хоче будувати бізнес в РФ - ЗМІ

Фронтмен Thirty Seconds to Mars вляпався в черговий скандал.

Джаред Лето зараз - зірка реєструє торгову марку в РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com/jaredleto

Що відомо про новий бізнес Джареда Лето

Що раніше музикант говорив про рф

Американський актор і лідер гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето, на превеликий жаль українських фанатів, вирішив змінити свою позицію: на початку повномасштабної війни він публічно підтримав Україну, а тепер планує будувати бізнес у країні-окупанті.

Про це повідомляють російські ЗМІ. У березні 2026 року музикант нібито подав заявку на реєстрацію товарного знака Jared Leto. Передбачається, що під іменним брендом артиста будуть випускатися одяг, взуття та інші аксесуари. Також товарний знак надасть Лето можливість займатися концертною діяльністю і продавати музичну продукцію.

У жовтні 2024 року Джаред Лето вже скомпрометував себе заявою про те, що мріє про концерти в Москві та Санкт-Петербурзі. Пізніше йому також приписували романтичні стосунки з росіянкою.

Джаред Лето зараз - зірка реєструє торгову марку в РФ / ua.depositphotos.com

Про персону: Джаред Лето Джаред Лето - американський актор і музикант. Лето здобув визнання за свою музичну діяльність та ексцентричний сценічний образ як вокаліст альтернативного рок-гурту Thirty Seconds to Mars. За роль трансгендерної жінки в драмі "Далласький клуб покупців" був удостоєний премій "Оскар", "Золотий глобус" і нагороди Американської Гільдії кіноакторів у категорії "Найкращий актор другого плану", повідомляє Вікіпедія.

