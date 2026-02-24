Рус
Хлопчик шаленіє: 44-річна Альба підтвердила роман з молодим актором

Анна Підгорна
24 лютого 2026, 21:54
Пара разом вже більше півроку.
Джессіка Альба
Джессіка Альба зараз - акторка підтвердила роман з Денні Раміресом / колаж: Главред, фото: instagram.com/jessicaalba

Стисло:

  • Джессіка Альба розлучилася з чоловіком після 16 років спільного життя
  • Зірка знайшла колишньому заміну

У січні 2025 року підтвердилися чутки про розлучення американської акторки Джесіки Альби і продюсера Кеша Уоррена. Новий рік-2026 зірка зустрічала вже з новим бойфрендом.

У липні 2025 року Альбу вперше запідозрили в романі з актором Денні Раміресом, який молодший за неї на 12 років. Пару нібито зняли після спільного відпочинку в Канкуні.

Тепер, коли розлучення між Кешем і Джесікою офіційно завершено, акторка перестала приховувати роман з Денні. У своєму блозі в Instagram вона опублікувала фотопідбірку, як проводила час в Маямі. Серед знімків - милий кадр з Раміресом, де він грайливо притиснувся до коханої.

Джессіка Альба, Денні Рамірес
Джессіка Альба зараз - акторка підтвердила роман з Денні Раміресом / фото: instagram.com/jessicaalba

Раніше Главред розповідав, що вдова Оззі Осборна задумала воскресити покійного музиканта. Таким чином Шерон дасть можливість рок-артисту виходити на сцену знову і знову навіть після смерті.

Також бойфренд-гіпнотизер Дженніфер Еністон показав романтичні фото з акторкою. Джим Кертіс поділився з шанувальниками справжньою, негламурною стороною життя із зіркою.

Про персону: Джессіка Альба

Джессіка Альба - американська акторка і підприємець. Теле- і кінокар'єра для Альби розпочалася в 13 років. Джессіка отримала безліч нагород за свої роботи, включно з Teen Choice Award і Сатурн у категорії "Найкраща телеакторка" і номінацію на "Золотий глобус" за роботу в серіалі "Темний ангел". Є співзасновницею компанії споживчих товарів The Honest Company, що виробляє нетоксичні продукти, повідомляє Вікіпедія.

