Хлопчик шаленіє: 44-річна Альба підтвердила роман з молодим актором

Пара разом вже більше півроку.

Джессіка Альба зараз - акторка підтвердила роман з Денні Раміресом / колаж: Главред, фото: instagram.com/jessicaalba

Джессіка Альба розлучилася з чоловіком після 16 років спільного життя

Зірка знайшла колишньому заміну

У січні 2025 року підтвердилися чутки про розлучення американської акторки Джесіки Альби і продюсера Кеша Уоррена. Новий рік-2026 зірка зустрічала вже з новим бойфрендом.

У липні 2025 року Альбу вперше запідозрили в романі з актором Денні Раміресом, який молодший за неї на 12 років. Пару нібито зняли після спільного відпочинку в Канкуні.

Тепер, коли розлучення між Кешем і Джесікою офіційно завершено, акторка перестала приховувати роман з Денні. У своєму блозі в Instagram вона опублікувала фотопідбірку, як проводила час в Маямі. Серед знімків - милий кадр з Раміресом, де він грайливо притиснувся до коханої.

Джессіка Альба зараз - акторка підтвердила роман з Денні Раміресом / фото: instagram.com/jessicaalba

Про персону: Джессіка Альба Джессіка Альба - американська акторка і підприємець. Теле- і кінокар'єра для Альби розпочалася в 13 років. Джессіка отримала безліч нагород за свої роботи, включно з Teen Choice Award і Сатурн у категорії "Найкраща телеакторка" і номінацію на "Золотий глобус" за роботу в серіалі "Темний ангел". Є співзасновницею компанії споживчих товарів The Honest Company, що виробляє нетоксичні продукти, повідомляє Вікіпедія.

