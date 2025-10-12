Різко захворіла: померла зірка Голлівуду Даян Кітон

Померла голівудська зірка Даян Кітон. Їй було 79 років.

Померла Даян Кітон / Колаж Главред, фото Instagram/diane_keaton

Голлівуд вразила трагічна новина: стало відомо про смерть популярної голлівудської актриси Даян Кітон.

Як пише Page Six, здоров'я Даян Кітон стрімко погіршувалося в останні місяці перед її смертю.

Друг актриси розповів, що "вона дуже раптово захворіла, що стало несамовитою трагедією для всіх, хто її любив". За словами друга, її стрімке погіршення було "несподіваним".

Померла Даян Кітон - що з нею трапилося / Фото Instagram/ diane_keaton

Кітон та її близькі також вважали за краще не розголошувати подробиці її хвороби.

"В останні місяці її оточували тільки найближчі родичі, які вважали за краще не виставляти все напоказ", - повідомило джерело. "Навіть давні друзі не були в курсі того, що відбувається".

Але в березні з'явився один тривожний сигнал: вона виставила на продаж свій "будинок мрії" в Лос-Анджелесі за 29 мільйонів доларів, що здивувало її друзів, враховуючи, що раніше вона заявляла, що планує залишитися там назавжди, повідомляє People.

Джерело також повідомило виданню, що Кітон була відома тим, що щодня вигулювала свого собаку у своєму районі Брентвуд, але останні кілька місяців її не бачили.

Померла Даян Кітон - що з нею сталося / Фото Instagram/ diane_keaton

"Вона любила свій район", - сказало джерело. "До недавнього часу вона вигулювала собаку щодня. Зазвичай вона була одягнена однаково: у капелюсі та своїх фірмових сонцезахисних окулярах, незалежно від погоди".

"Вона завжди була дуже милою, веселою і балакучою", - продовжило джерело. "Вона розмовляла зі своїм собакою, як із людиною. Вона була ексцентричною і мала ауру голлівудського стилю старої школи. Вона була дуже, дуже особливою", - додав він.

Про персону: Даян Кітон Даян Кітон - американська акторка театру і кіно, кінорежисерка і продюсерка. Володарка премій "Оскар", "Золотий глобус" і BAFTA за найкращу жіночу роль у фільмі "Енні Голл". Лауреатка "Золотого глобуса" за роль у фільмі "Кохання за правилами і без". За межами Америки відома головним чином завдяки трилогії Френсіса Форда Копполи "Хрещений батько" (1972, 1974, 1990) і фільмам Вуді Аллена. Крім досягнень у світі кіно, Кітон відома своїм різко негативним ставленням до пластичної хірургії[10]. З 2006 року вона є обличчям косметичної фірми "L'Oreal".

