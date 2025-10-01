Помер один із засновників "Піккардійської терції" - перші деталі

Коротко:
- Після проблем зі здоров'ям помер Богдан Богач
- Як на сумну новину відреагували його колеги
Сьогодні, 1 жовтня, стало відомо про те, що на 50-му році життя помер один із чотирьох засновників популярного гурту "Піккардійська терція" Богдан Богач.
Про смерть повідомили на сторінці гурту в соцмережах, де колеги висловилися про велику втрату.
"Раптово пішла з життя непересічна людина, наш добрий і надійний друг, один із чотирьох засновників "Піккардійської терції", з яким ми пройшли пліч-о-пліч у творчості понад 30 років, володар неперевершеного голосу - баса, Богдан Богач", - написав колектив.
За своє життя Богдан отримав безліч нагород - він став заслуженим артистом України та лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Зазначимо, 2024 року Богач покинув "Піккардійську терцію" через проблеми зі здоров'ям.
Про гурт: "Піккардійська терція"
"Піккардійська терція" - українська акапельна формація. Не плутати з терміном пікардійська терція без подвійного "к".
Утворена 24 вересня 1992 року у Львові (Львівському музичному училищі) як квартет: Володимир Якимець, Ярослав Нудик, Андрій Капраль і Богдан Богач.
8 листопада 2017 року вокалістам львівської формації "Піккардійська терція" - В. Якимцю, Я. Нудику, Р. Турянину, Б. Богачу, О. Капралю та О. Шавалі, з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, Указом президента України № 355/20 присвоєно звання Заслужених артистів України.
