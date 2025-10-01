Помер один із засновників "Піккардійської терції" - перші деталі

Богдан Богач зробив великий внесок у культуру України.

Богдан Богач - смерть / колаж: Главред, фото: pixabay.com/, facebook.com, Піккардійська терція

Коротко:

Після проблем зі здоров'ям помер Богдан Богач

Як на сумну новину відреагували його колеги

Сьогодні, 1 жовтня, стало відомо про те, що на 50-му році життя помер один із чотирьох засновників популярного гурту "Піккардійська терція" Богдан Богач.

Про смерть повідомили на сторінці гурту в соцмережах, де колеги висловилися про велику втрату.

"Раптово пішла з життя непересічна людина, наш добрий і надійний друг, один із чотирьох засновників "Піккардійської терції", з яким ми пройшли пліч-о-пліч у творчості понад 30 років, володар неперевершеного голосу - баса, Богдан Богач", - написав колектив.

За своє життя Богдан отримав безліч нагород - він став заслуженим артистом України та лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Богдан Богач із колегами / фото: facebook.com/pikkardijska.tercia

Зазначимо, 2024 року Богач покинув "Піккардійську терцію" через проблеми зі здоров'ям.

Про гурт: "Піккардійська терція" "Піккардійська терція" - українська акапельна формація. Не плутати з терміном пікардійська терція без подвійного "к".

Утворена 24 вересня 1992 року у Львові (Львівському музичному училищі) як квартет: Володимир Якимець, Ярослав Нудик, Андрій Капраль і Богдан Богач.

8 листопада 2017 року вокалістам львівської формації "Піккардійська терція" - В. Якимцю, Я. Нудику, Р. Турянину, Б. Богачу, О. Капралю та О. Шавалі, з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, Указом президента України № 355/20 присвоєно звання Заслужених артистів України.

