Розкішна Дженніфер Еністон показала свій прес

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон показала, як тренується для красивого тіла.

Дженніфер Еністон завжди гарна/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/jenniferaniston

Коротко:

Як зараз виглядає Дженніфер Еністон

Якими тренуваннями вона займається

Американська акторка Дженніфер Еністон продемонструвала результати багаторічної прихильності здоров'ю та фітнесу.

Як пише The Daily Mail, її спортивні форми було добре видно на новій рекламній фотосесії.

Дженніфер Еністон показала розкішне тіло / Фото Instagram/pvolve

Колишня зірка серіалу "Друзі", яка визнає себе фанаткою спортзалу, продемонструвала добре накачаний прес, рекламуючи програму тренувань з низькою інтенсивністю, яка, за її словами, допомагає їй підтримувати неймовірну фігуру.

Дженніфер Еністон показала розкішне тіло / Фото Instagram/pvolve

56-річна Еністон почала співпрацю з компанією 2023 року, відкривши для себе це тренування для всього тіла під час відновлення після травми, і відтоді стала прихильницею та амбасадоркою її філософії.

Актриса продемонструвала свою струнку фігуру в укороченому топі та спортивних легінсах, виконуючи серію вправ.

Дженніфер Еністон показала розкішне тіло / Фото Instagram/pvolve

Американська зірка зображена під час виконання присідань, підняття важких предметів і освоєння різних поз йоги за допомогою особистого тренера.

Про персону: Дженніфер Еністон Дженніфер Еністон - одна з найбільш високооплачуваних актрис Голлівуду, володарка "Еммі" (2002), "Золотого глобуса" (2003) і премій Гільдії кіноакторів (1996, 2020). Має зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відома завдяки серіалу "Друзі", де виконала роль Рейчел Грін. Зміцнили її популярність головні ролі в комедійних фільмах "Брюс Всемогутній", "Розлучення по-американськи", "Прикинься моєю дружиною", "Нестерпні боси" тощо. Була визнана журналами People, Cosmopolitan і Esquire найкрасивішою жінкою.

