Невпізнанна Повалій зі вставними зубами згадала про бога на тлі кремля

Співачка Таїсія Повалій, яка втекла з України і відкрито підтримує терористичне вторгнення РФ на свою батьківщину, показала нове відео, в якому засяяла новими вставними зубами і згадала бога.
Відповідним відео зрадниця поділилася на своїй сторінці в Instagram. У дешевому відео на тлі кремля, Повалій стрибає під свій новий трек, і змінюється лише три локації. Очевидно, що бюджет цього "кліпу" - мінімальний, знятий мало не на камеру смартфона.
До слова, зрадниця, яка підтримує вбивства мирних українських жителів Росією, співає пісню "С богом". Основний меседж - все буде добре, з богом.
Повалій і Путін
Раніше Повалій дісталася "честь" розважати своїм співом самого диктатора і терориста, президента РФ Путіна. Співачку разом з іншими вірними режиму виконавцями відправили розважати президента країни-агресора і його гостей.
