Невпізнанна Повалій зі вставними зубами згадала про бога на тлі кремля

Олена Кюпелі
7 січня 2026, 13:33
Повалій стрибає під свій новий трек, і змінюється лише три локації.
Повалій згадала про бога на в терористичній РФ
Повалій згадала про бога в терористичній РФ / Колаж Главред, фото скріншот

Співачка Таїсія Повалій, яка втекла з України і відкрито підтримує терористичне вторгнення РФ на свою батьківщину, показала нове відео, в якому засяяла новими вставними зубами і згадала бога.

Відповідним відео зрадниця поділилася на своїй сторінці в Instagram. У дешевому відео на тлі кремля, Повалій стрибає під свій новий трек, і змінюється лише три локації. Очевидно, що бюджет цього "кліпу" - мінімальний, знятий мало не на камеру смартфона.

відео дня
Повалій згадала бога
Повалій згадала бога / Фото скріншот

До слова, зрадниця, яка підтримує вбивства мирних українських жителів Росією, співає пісню "С богом". Основний меседж - все буде добре, з богом.

Повалій згадала бога
Повалій згадала бога / Фото скріншот

Повалій і Путін

Раніше Повалій дісталася "честь" розважати своїм співом самого диктатора і терориста, президента РФ Путіна. Співачку разом з іншими вірними режиму виконавцями відправили розважати президента країни-агресора і його гостей.

Раніше Главред повідомляв, що українська відома співачка Олена Тополя, яка нещодавно розлучилася з Тарасом Тополею, заговорила про особисте життя.

Раніше також колись українська співачка, а зараз зрадниця Ані Лорак, яка живе в країні-окупанті РФ, минулого року вийшла заміж за іспанця Ісаака Віджраку. Як повідомляють росЗМІ, пара разом уже два роки і Ісаак не полишає Лорак навіть під час турів, він всюди їздить за нею.

Про персону: Таїсія Повалій

Таїсія Повалій - радянська і російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання 2015 року), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 до 2014 року - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

