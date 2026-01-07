Невпізнанна Повалій зі вставними зубами згадала про бога на тлі кремля

Повалій стрибає під свій новий трек, і змінюється лише три локації.

https://glavred.net/starnews/neuznavaemaya-povaliy-s-vstavnymi-zubami-vspomnila-o-boge-na-fone-kremlya-10730180.html Посилання скопійоване

Повалій згадала про бога в терористичній РФ / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Як зараз виглядає запроданка

Про які цінності заспівала путіністка

Співачка Таїсія Повалій, яка втекла з України і відкрито підтримує терористичне вторгнення РФ на свою батьківщину, показала нове відео, в якому засяяла новими вставними зубами і згадала бога.

Відповідним відео зрадниця поділилася на своїй сторінці в Instagram. У дешевому відео на тлі кремля, Повалій стрибає під свій новий трек, і змінюється лише три локації. Очевидно, що бюджет цього "кліпу" - мінімальний, знятий мало не на камеру смартфона.

відео дня

Повалій згадала бога / Фото скріншот

До слова, зрадниця, яка підтримує вбивства мирних українських жителів Росією, співає пісню "С богом". Основний меседж - все буде добре, з богом.

Повалій згадала бога / Фото скріншот

Повалій і Путін

Раніше Повалій дісталася "честь" розважати своїм співом самого диктатора і терориста, президента РФ Путіна. Співачку разом з іншими вірними режиму виконавцями відправили розважати президента країни-агресора і його гостей.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська відома співачка Олена Тополя, яка нещодавно розлучилася з Тарасом Тополею, заговорила про особисте життя.

Раніше також колись українська співачка, а зараз зрадниця Ані Лорак, яка живе в країні-окупанті РФ, минулого року вийшла заміж за іспанця Ісаака Віджраку. Як повідомляють росЗМІ, пара разом уже два роки і Ісаак не полишає Лорак навіть під час турів, він всюди їздить за нею.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Таїсія Повалій Таїсія Повалій - радянська і російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання 2015 року), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 до 2014 року - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред