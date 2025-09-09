56-річна зірка "Друзів" підтвердила новий роман

Стисло:
- Дженніфер Еністон приписують роман із гіпнотизером Джимом Кертісом
- Артистка, схоже, готова говорити про нове кохання відкрито
У липні 2024 року стало відомо, що американська акторка Дженніфер Еністон закрутила роман із "гуру кохання" та гіпнотерапевтом Джимом Кертісом. Пара вже кілька разів потрапляла під час спільних прогулянок в об'єктиви папараці, і Джен, схоже, навіть представила обранця своєму близькому оточенню.
Однак робити будь-які заяви про нові стосунки Еністон не поспішала. Лише нещодавно, підбиваючи підсумки літа, у блозі акторки з'явився знімок, який натякає на те, що Кертіс справді посідає в її житті особливе місце.
"Дякую тобі, літо", - написала зірка, і опублікувала фото чоловіка зі спини, який спостерігає за заходом сонця. Імовірно це - і є Джим Кертіс.
А так звикли бачити коханого Дженніфер Еністон ті, хто знайомий з ним не так близько.
Про персону: Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон - одна з найбільш високооплачуваних акторок Голлівуду, володарка "Еммі" (2002), "Золотого глобуса" (2003) і премій Гільдії кіноакторів (1996, 2020). Має зірку на голлівудській Алеї Слави. Найбільш відома завдяки серіалу "Друзі", де виконала роль Рейчел Грін. Зміцнили її популярність головні ролі в комедійних фільмах "Брюс Всемогутній", "Розлучення по-американськи", "Дружина напрокат", "Нестерпні боси" та ін. Була визнана журналами People, Cosmopolitan та Esquire найкрасивішою жінкою.
