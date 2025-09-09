56-річна зірка "Друзів" підтвердила новий роман

Дженніфер Еністон є, за що дякувати цьому літу.

https://glavred.net/starnews/56-letnyaya-zvezda-druzey-podtverdila-novyy-roman-10696397.html Посилання скопійоване

Дженніфер Еністон особисте життя - акторка показала бойфренда / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Стисло:

Дженніфер Еністон приписують роман із гіпнотизером Джимом Кертісом

Артистка, схоже, готова говорити про нове кохання відкрито

У липні 2024 року стало відомо, що американська акторка Дженніфер Еністон закрутила роман із "гуру кохання" та гіпнотерапевтом Джимом Кертісом. Пара вже кілька разів потрапляла під час спільних прогулянок в об'єктиви папараці, і Джен, схоже, навіть представила обранця своєму близькому оточенню.

Однак робити будь-які заяви про нові стосунки Еністон не поспішала. Лише нещодавно, підбиваючи підсумки літа, у блозі акторки з'явився знімок, який натякає на те, що Кертіс справді посідає в її житті особливе місце.

відео дня

"Дякую тобі, літо", - написала зірка, і опублікувала фото чоловіка зі спини, який спостерігає за заходом сонця. Імовірно це - і є Джим Кертіс.

Дженніфер Еністон особисте життя - акторка показала бойфренда / instagram.com/jenniferaniston

А так звикли бачити коханого Дженніфер Еністон ті, хто знайомий з ним не так близько.

Який вигляд має Джим Кертіс - новий бойфренд Дженніфер Еністон / instagram.com/jimcurtis1

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що колишня дівчина Брукліна Бекхема, американська акторка Хлоя Грейс Морец, одружилася зі своєю подругою, моделлю Кейт Гаррісон.

Також стало відомо, що у "Людини-павука" Тома Голланда невиліковні розлади. Актор розкрив труднощі, з якими йому доводиться стикатися під час роботи.

Читайте також:

Про персону: Дженніфер Еністон Дженніфер Еністон - одна з найбільш високооплачуваних акторок Голлівуду, володарка "Еммі" (2002), "Золотого глобуса" (2003) і премій Гільдії кіноакторів (1996, 2020). Має зірку на голлівудській Алеї Слави. Найбільш відома завдяки серіалу "Друзі", де виконала роль Рейчел Грін. Зміцнили її популярність головні ролі в комедійних фільмах "Брюс Всемогутній", "Розлучення по-американськи", "Дружина напрокат", "Нестерпні боси" та ін. Була визнана журналами People, Cosmopolitan та Esquire найкрасивішою жінкою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред