Сильно молодша: екса Джессіки Альби підловили за поцілунками з копією актриси

Олена Кюпелі
21 серпня 2025, 17:34
Колишній чоловік Джессіки Альби зустрічається з моделлю, яка схожа на актрису.
Колишній Джессіки Альби зустрічається з моделлю
Колишній Джессіки Альби зустрічається з моделлю / Колаж Главред, фото Instagram/cash_warren, hanasundoerr

Коротко:

  • З ким зустрічається колишній чоловік Альби
  • Як він проводить час

Колишній чоловік Джессіки Альби, Кеш Воррен, підтвердив, що зустрічається з моделлю Ханой Сан Дорр.

На фотографіях, отриманих Page Six, 46-річний кінопродюсер обіймає 25-річну Дорр і цілує її, коли пара у вівторок ввечері виходить на вечерю в елітний ресторан E. Baldi в Беверлі-Гіллз.

Модель похожа на Джессику Альбу
Модель схожа на Джессіку Альбу / Фото Instagram/ hanasundoerr

Батько трьох дітей був одягнений у чорні штани і футболку в тон, а його супутниця, яка набагато молодша, була в білій сукні-комбінації з укороченою шкіряною курткою і чорних черевиках у тон. Також пару було помічено, коли вона сміялася, тримаючись за руки.

Фото прогулянки щасливої пари можна подивитися тут

Модель похожа на Джессику Альбу
Модель схожа на Джессіку Альбу / Фото Instagram/ hanasundoerr

Зустріч Воррена з Дорр відбулася всього за кілька тижнів після того, як 7 серпня його помітили за пізньою вечерею з цією ж моделлю, разюче схожою на Альбу, в Лос-Анджелесі.

Дорр була одягнена в чорну майку і джинси в поєднанні зі шкіряною курткою, а Воррен - у білу футболку і темні джинси.

Розлучення Джесіки Альби

44-річна Альба в січні опублікувала в Instagram пост, у якому повідомила, що її шлюб із Ворреном добігає кінця після майже 17 років спільного життя.

"Я вже багато років перебуваю на шляху самореалізації і трансформації: як особистість, так і в партнерстві з Кешем. Я пишаюся тим, як ми виросли в нашому шлюбі за останні 20 років, і тепер для нас настав час почати новий розділ зростання та еволюції як особистостей. Ми рухаємося вперед з любов'ю, добротою і повагою один до одного і завжди будемо сім'єю. Наші діти залишаються нашим головним пріоритетом, і наразі ми вимагаємо дотримання конфіденційності", - написала артистка.

Джессіка Альба
Джессіка Альба / ua.depositphotos.com

Актриса завбачливо закрила коментарі до свого посту.

Як раніше писав Главред, голлівудська акторка Джессіка Альба похвалилася свіжими фотографіями своєї старшої доньки Хонор, яка цими днями святкує 16-й день народження.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що зірка фільмів "SuperПерці", "Мачо і ботан" і "Вовк з Волл-стріт" Джона Гілл вперше став батьком - первістка йому народила подруга, яка тримала вагітність у найсуворішому секреті.

Про персону: Джессіка Альба

Джессіка Альба - американська актриса і підприємець. Теле- і кінокар'єра для Альби почалася в 13 років. Джессіка отримала безліч нагород за свої роботи, включно з Teen Choice Award і Сатурн у категорії "Найкраща телеакторка" і номінацію на "Золотий глобус" за роботу в серіалі "Темний ангел". Є співзасновницею компанії споживчих товарів The Honest Company, що виробляє нетоксичні продукти, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.






Знамениті російські пропагандисти втекли з РФ - деталі

