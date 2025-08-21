Сильно молодша: екса Джессіки Альби підловили за поцілунками з копією актриси

Колишній чоловік Джессіки Альби зустрічається з моделлю, яка схожа на актрису.

Колишній Джессіки Альби зустрічається з моделлю / Колаж Главред, фото Instagram/cash_warren, hanasundoerr

Колишній чоловік Джессіки Альби, Кеш Воррен, підтвердив, що зустрічається з моделлю Ханой Сан Дорр.

На фотографіях, отриманих Page Six, 46-річний кінопродюсер обіймає 25-річну Дорр і цілує її, коли пара у вівторок ввечері виходить на вечерю в елітний ресторан E. Baldi в Беверлі-Гіллз.

Модель схожа на Джессіку Альбу / Фото Instagram/ hanasundoerr

Батько трьох дітей був одягнений у чорні штани і футболку в тон, а його супутниця, яка набагато молодша, була в білій сукні-комбінації з укороченою шкіряною курткою і чорних черевиках у тон. Також пару було помічено, коли вона сміялася, тримаючись за руки.

Модель схожа на Джессіку Альбу / Фото Instagram/ hanasundoerr

Зустріч Воррена з Дорр відбулася всього за кілька тижнів після того, як 7 серпня його помітили за пізньою вечерею з цією ж моделлю, разюче схожою на Альбу, в Лос-Анджелесі.

Дорр була одягнена в чорну майку і джинси в поєднанні зі шкіряною курткою, а Воррен - у білу футболку і темні джинси.

Розлучення Джесіки Альби

44-річна Альба в січні опублікувала в Instagram пост, у якому повідомила, що її шлюб із Ворреном добігає кінця після майже 17 років спільного життя.

"Я вже багато років перебуваю на шляху самореалізації і трансформації: як особистість, так і в партнерстві з Кешем. Я пишаюся тим, як ми виросли в нашому шлюбі за останні 20 років, і тепер для нас настав час почати новий розділ зростання та еволюції як особистостей. Ми рухаємося вперед з любов'ю, добротою і повагою один до одного і завжди будемо сім'єю. Наші діти залишаються нашим головним пріоритетом, і наразі ми вимагаємо дотримання конфіденційності", - написала артистка.

Джессіка Альба / ua.depositphotos.com

Актриса завбачливо закрила коментарі до свого посту.

