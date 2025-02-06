150 млн: Джессіка Альба готується до битви за дітей і майно

Голлівудська актриса збирається боротися за свої права.

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Джессіка Альба розлучається зі своїм чоловіком / Колаж Главред, фото Instagram/Основна світлина jessicaalba jessicaalba

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До чого готується Джессіка Альба

У чому основна складність

Голівудська акторка Джессіка Альба, яка нещодавно повідомила про те, що розлучається зі своїм чоловіком Кешем Воренном, готується до битви за майно, нажите за час шлюбу, і за опіку над дітьми.

Розлучення Джессіки Альби і Кеша Воррена не стало великою несподіванкою для близької подруги, яка ексклюзивно розповіла Life & Style, що вони були на межі розлучення багато років, але тепер їм усе ще доведеться зіткнутися зі страшною перспективою поділу їхніх спільних статків, які оцінюються в 150 мільйонів доларів.

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"Джессіка була дуже відверта про те, що між ними не все ідеально", - говорить інсайдер. "Не так давно вона зізналася, що вони були скоріше сусідами по кімнаті і відклали свій шлюб на другий план через роботу і дітей", - розповіла вона.

Джессіка Альба збирається судитися з чоловіком / Фото Instagram/ jessicaalba

"Все чудово протягом 2,5 років, але потім ви стаєте сусідами по кімнаті", - сказала Джессіка під час виступу на подкасті "BDA Baby" у квітні 2024 року. "І це просто, наче ви сусіди по кімнаті. Ви просто робите те, що потрібно. Це відповідальність", - додала вона.

Попри те, що селебріті вели роздільне життя, "насправді роз'їхатися і почати жити самостійно нелегко з багатьох причин", - каже інсайдер. "Зараз вони обидва кажуть, що хочуть, щоб це було усвідомленим розставанням, і хочуть зберегти дружбу, але щойно справа дійде до поділу всього, це може стати набагато складнішим, бо вона коштує щонайменше вдвічі більше, ніж він, тож пошук справедливого способу поділу, напевно, стане заплутаним, особливо із залученням адвокатів", - каже він.

Джессіка Альба збирається судитися з чоловіком / Фото Instagram/ jessicaalba

Кілька місяців тому з'явилася інсайдерська інформація про те, що ледь не найміцніша пара прийняла рішення будувати життя по-окремо. Пізніше цю інформацію у своїх соціальних мережах підтвердила і сама актриса Джессіка Альба.

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Як раніше писав Главред, голлівудська акторка Джессіка Альба похвалилася свіжими фотографіями своєї старшої доньки Хонор, яка цими днями святкує 16-й день народження.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що зірка фільмів "SuperПерці", "Мачо і ботан" і "Вовк з Волл-стріт" Джона Гілл уперше став батьком - первістка йому народила подруга, яка тримала вагітність у найсуворішому секреті.

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