Копія мама: Джессіка Альба показала свою дорослу доньку

Джессіка Альба - горда мама своєї дорослої доньки.

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Джессіка Альба та її донька / Колаж Главред, фото Instagram/jessicaalba

Голлівудська акторка Джессіка Альба похвалилася свіжими фотографіями своєї старшої доньки Гонор, яка цими днями святкує 16-й день народження.

На своїй сторінці в Instagram, акторка опублікувала відео, що складається з фотографій дівчинки. На них є і дитячі фотографії, а також зображення вже дорослої і красивої дівчини. До слова, дочка Джессіки Альби дуже схожа на свою маму.

Тільки ось вона вже значно вища за свою знамениту маму.

відео дня

"Моя мила 16-річна Гонор. Я плачу, коли пишу це - це найніжніше почуття на світі - бути твоєю мамою. Твій милий, але мудрий характер з першого дня - надихає. Ти чуєш фальшивих людей, як ніхто інший. Ти легко відстоюєш свою правду, ти уважна і добра і глибоко піклуєшся про всіх, хто тебе оточує", - пише вона.

За словами Альби, вона дуже пишається своєю донькою. "Я так пишаюся тобою за те, що ти вибираєш те, що здається правильним, а не те, що круто, за те, що ти послідовно ставиш своє психічне здоров'я понад усе і за те, що не вибачаєшся за свою мрію. Ти потужна людина, і тобі всього 16!" - написала горда мама.

Зі своїм майбутнім чоловіком Кешом Ворреном зірка познайомилася 2004-го року, на зйомках "Фантастичної четвірки". Через три роки, 27-го грудня 2007-го року, Альба і Воррен оголосили про заручини. Заручилася пара 19-го травня 2008-го року в Лос-Анджелесі, а вже в червні Джессіка народила доньку Онор Марі.

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