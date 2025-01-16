Тепер офіційно: Джессіка Альба оголосила про розлучення

Джессіка Альба офіційно повідомила про розлучення зі своїм чоловіком.

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Джессіка Альба повідомила про розлучення / Колаж Главред, фото Instagram/jessicaalba

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Про що заявила Джессіка Альба

У чому причина розлучення пари

Голівудська актриса Джессіка Альба, на тлі чуток про розлучення, нарешті офіційно підтвердила розставання зі своїм чоловіком.

Так, на своїй сторінці в Instagram, популярна артистка в дуже ввічливій і м'якій формі повідомила, що зважилася розлучитися.

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"Я вже багато років перебуваю на шляху самореалізації і трансформації: як особистість, так і в партнерстві з Кешем. Я пишаюся тим, як ми виросли в нашому шлюбі за останні 20 років, і тепер для нас настав час почати нову главу зростання і еволюції як особистостей. Ми рухаємося вперед з любов'ю, добротою і повагою один до одного і завжди будемо сім'єю. Наші діти залишаються нашим головним пріоритетом, і наразі ми вимагаємо дотримання конфіденційності", - написала артистка.

Акторка завбачливо закрила коментарі до свого посту.

До слова, буквально днями з'явилася інсайдерська інформація про те, що ледь не найміцніша пара прийняла рішення будувати життя по-окремо.

Причина, з якої пара розлучається після стількох років спільного життя, залишається невідомою.

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Як раніше писав Главред, голлівудська акторка Джессіка Альба похвалилася свіжими фотографіями своєї старшої доньки Хонор, яка цими днями святкує 16-й день народження.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що зірка фільмів "SuperПерці", "Мачо і ботан" і "Вовк з Волл-стріт" Джона Гілл вперше став батьком - первістка йому народила подруга, яка тримала вагітність у найсуворішому секреті.

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