Путіністи Шаман і Мізуліна одружилися на території України - деталі

Парочка любителів диктатора Володимира Путіна Шаман (Ярослав Дронов) і Катерина Мізуліна, яку називали коханкою російського президента, вирішили зв'язати себе узами шлюбу і зробили це на території України. Про це повідомила сама Мізуліна у Telegram-каналі.
Аби підняти свою популярність і вкотре прислужитися терористичному режиму, путіністи одружилися в тимчасово окупованому Донецьку в присутності глави невизнаної "ДНР" Дениса Пушиліна.
Судячи з ролика, церемонія одруження пройшла у вузькому колі - ніхто з російської еліти не наважився підтримати пару. Шаман і Мізуліна обмінялися обручками, сказали один одному "так" і розписалися.
Путіністи обрали для одруження вбрання, які підкреслили їхню вірність режиму. Замість традиційної весільної сукні та костюма, вони з'явилися в РАГС у вбраннях кольору хакі.
Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, перед реєстрацією шлюбу пара відвідала військово-меморіальний комплекс "Донецьке море", де "вшанувала пам'ять" російських окупантів.
Шаман и Катерина Мізуліна - стосунки
Стосунки російського пропагандистського співака Шамана та політика країни-агресора Катерини Мізуліної розпочалися на тлі їхньої спільної публічної діяльності та підтримки політики Кремля. Після тривалих чуток, у березні 2025 року пара офіційно оголосила про свій роман.
Про персону: Shaman
Shaman - (справжнє ім'я - Ярослав Дронов) - російський співак, композитор і автор пісень. Заслужений артист Російської Федерації (2024).
Набув популярності 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну, виконавши пісні "Встанем", "Я русский" та інші композиції патріотичної тематики.
У дискографії має понад 30 синглів, найпопулярнішими з яких є "Встанем" і "Я русский".
За підтримку російського вторгнення в Україну перебуває під санкціями 27 країн Євросоюзу, України та Канади.
