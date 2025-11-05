Путіністи Шаман і Мізуліна одружилися на території України - деталі

Церемонія одруження любителів "русского мира" відбулася в Донецьку.

Шаман і Мізуліна одружилися / колаж: Главред, скрін із відео

Шаман і Мізуліна одружилися

Як пройшла церемонія

Парочка любителів диктатора Володимира Путіна Шаман (Ярослав Дронов) і Катерина Мізуліна, яку називали коханкою російського президента, вирішили зв'язати себе узами шлюбу і зробили це на території України. Про це повідомила сама Мізуліна у Telegram-каналі.

Аби підняти свою популярність і вкотре прислужитися терористичному режиму, путіністи одружилися в тимчасово окупованому Донецьку в присутності глави невизнаної "ДНР" Дениса Пушиліна.

Шаман і Мізуліна в Донецьку / скрін із відео

Судячи з ролика, церемонія одруження пройшла у вузькому колі - ніхто з російської еліти не наважився підтримати пару. Шаман і Мізуліна обмінялися обручками, сказали один одному "так" і розписалися.

Путіністи обрали для одруження вбрання, які підкреслили їхню вірність режиму. Замість традиційної весільної сукні та костюма, вони з'явилися в РАГС у вбраннях кольору хакі.

Шаман і Мізуліна весілля / скрін із відео

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, перед реєстрацією шлюбу пара відвідала військово-меморіальний комплекс "Донецьке море", де "вшанувала пам'ять" російських окупантів.

Шаман и Катерина Мізуліна - стосунки

Стосунки російського пропагандистського співака Шамана та політика країни-агресора Катерини Мізуліної розпочалися на тлі їхньої спільної публічної діяльності та підтримки політики Кремля. Після тривалих чуток, у березні 2025 року пара офіційно оголосила про свій роман.

Про персону: Shaman Shaman - (справжнє ім'я - Ярослав Дронов) - російський співак, композитор і автор пісень. Заслужений артист Російської Федерації (2024). Набув популярності 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну, виконавши пісні "Встанем", "Я русский" та інші композиції патріотичної тематики. У дискографії має понад 30 синглів, найпопулярнішими з яких є "Встанем" і "Я русский". За підтримку російського вторгнення в Україну перебуває під санкціями 27 країн Євросоюзу, України та Канади.

