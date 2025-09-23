Проміняли на Шамана: в Росії публічно принизили путініста Кіркорова

Філіп Кіркорова залишився не при справах на конкурсі "Інтербачення"

Шаман зайняв місце Філіпа Кіркорова на "Інтербаченні" / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров, Шаман

У РФ пройшов пропагандистський конкурс "Інтербачення"

Чому Філіп Кіркоров не був запрошений

Російський співак Філіп Кіркоров, який відкрито підтримав напад РФ на Україну, несподівано опинився в немилості у російської влади. Артиста демонстративно проігнорували, не запросивши на пропагандистське шоу "Інтербачення", задумане як альтернатива "Євробаченню". Про це пишуть росЗМІ.

Кіркоров представляв Росію на "Євробаченні" ще 1995 року і довгі роки залишався активним учасником конкурсу - вже як продюсер. Він допомагав Сергію Лазарєву, Ані Лорак та іншим артистам вийти на європейську сцену. Однак на "Інтербаченні" двері для нього виявилися зачиненими: організатори вирішили, що зірка дев'яностих має залишитися в минулому.

Філіпа Кіркорова не покликали на "Інтербачення" / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Про неприємне рішення відверто заявив гендиректор "Москонцерту" і співзасновник "Главкіно" Ілля Бачурін. За його словами, російська естрада вже змінила вектор і робить ставку на нове покоління артистів - серед яких SHAMAN.

"Кожен, хто живе в Росії, знає і любить Бабкіну, Кіркорова тощо. Представляючи країну на міжнародній арені, ми повинні були показати наступне покоління. Серед тих, хто приїхав до нас, було дуже багато молодих. Ця концепція позначає нашу динаміку. Наша музика націлена в майбутнє: і у виступі Шамана, і в усьому конкурсі загалом", - засмутив Кіркорова Бачурін.

Раніше Главред повідомляв, що російський критик Сергій Сосєдов, який підтримав вторгнення РФ в Україну, прокоментував нещодавнє інтерв'ю співачки Алли Пугачової і розповів про невідомі факти особистого життя Примадонни і Філіпа Кіркорова.

Також яскравого путініста SHAMANa розкритикував за виступ на "Інтербаченні" продюсер і автор його хіта Максим Фадєєв. Він відкрито заявив, що розчарований виступом і вилив на улюбленця Кремля критику за погане виконання пісні.

Про персону: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

