Автор хіта путініста SHAMAN розніс його виступ у пух і прах

Російський співак SHAMAN (Ярослав Дронов - авт.), який у захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну і який зганьбився своїм виступом на жалюгідному музичному конкурсі "Інтербачення", розлютив автора своєї пісні путініста Максима Фадєєва.
Продюсер Фадєєв викотив величезний пост у своєму Instagram, де пройшовся по співакові вздовж і впоперек.
"Я розчарований. Річ у тім, що пісня "Прямо по сердцу" вокально дуже складна. Її партитура вимагає максимальної концентрації і, що важливіше, фізіологічного спокою. І тут виникає питання: навіщо артиста з такою складною вокальною партитурою підвішувати на ниточку, змушувати бігти, спускатися, створювати йому каскадерські умови? Який у цьому був сенс, що ми хотіли показати? Фізичну витривалість? Але ми ж на пісенному конкурсі", - обурюється Фадєєв.
Він також каже, що співак не дотягнув і не влучив у ноти. "У кульмінації, заради якої все і затівалося, не прозвучала та сама нота - була очевидна розбіжність гармонії і мелодії. Крім цього, я помітив метричну розбіжність фонограми і вокалу", - додав він.
Продюсер-путініст розуміє, наскільки цей російський конкурс нікчемний і сумує через неможливість навіть його підготувати гідно.
"У нинішніх умовах наша країна не може дозволити собі навіть найменшої помилки. Нас розглядатимуть під мікроскопом, вишукуючи і випинаючи будь-який промах. А тут сам Бог велів", - пояснює Фадєєв.
Він також згадав те, як шаман Дронов відмовився від оцінок журі. "Про відмову Ярослава від оцінок журі - для мене це стало несподіванкою, оскільки я думав, що пишу пісню для учасника конкурсу, а не для запрошеної зірки. У цьому випадку пісня точно була б іншою", - розніс його Фадєєв.
Скандал на Інтербаченні в Росії
Від країни-окупанта РФ виступив улюбленець диктатора Путіна співак Shaman, але він відмовився від участі в голосуванні за перемогу в конкурсі.
"Я представляю Росію, а Росія вже перемогла", - сказав артист.
Його одразу ж розкритикували багато артистів і жителі країни-окупанта.
