Автор хіта путініста SHAMAN розніс його виступ у пух і прах

Путініст Фадєєв розкритикував свого підопічного - учасника російського конкурсу.

https://glavred.net/starnews/avtor-hita-putinista-shaman-raznes-ego-vystuplenie-v-puh-i-prah-10700471.html Посилання скопійоване

Фадєєв розкритикував російського співака / Колаж Главред, фото Instagram/fadeevmaxim

Коротко:

За що розкритикували путініста SHAMAN

Що сказав автор пісні

Російський співак SHAMAN (Ярослав Дронов - авт.), який у захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну і який зганьбився своїм виступом на жалюгідному музичному конкурсі "Інтербачення", розлютив автора своєї пісні путініста Максима Фадєєва.

Продюсер Фадєєв викотив величезний пост у своєму Instagram, де пройшовся по співакові вздовж і впоперек.

відео дня

"Я розчарований. Річ у тім, що пісня "Прямо по сердцу" вокально дуже складна. Її партитура вимагає максимальної концентрації і, що важливіше, фізіологічного спокою. І тут виникає питання: навіщо артиста з такою складною вокальною партитурою підвішувати на ниточку, змушувати бігти, спускатися, створювати йому каскадерські умови? Який у цьому був сенс, що ми хотіли показати? Фізичну витривалість? Але ми ж на пісенному конкурсі", - обурюється Фадєєв.

Він також каже, що співак не дотягнув і не влучив у ноти. "У кульмінації, заради якої все і затівалося, не прозвучала та сама нота - була очевидна розбіжність гармонії і мелодії. Крім цього, я помітив метричну розбіжність фонограми і вокалу", - додав він.

Продюсер-путініст розуміє, наскільки цей російський конкурс нікчемний і сумує через неможливість навіть його підготувати гідно.

Путініст SHAMAN відмовився від оцінок / Фото Instagram/ shaman.me

"У нинішніх умовах наша країна не може дозволити собі навіть найменшої помилки. Нас розглядатимуть під мікроскопом, вишукуючи і випинаючи будь-який промах. А тут сам Бог велів", - пояснює Фадєєв.

Він також згадав те, як шаман Дронов відмовився від оцінок журі. "Про відмову Ярослава від оцінок журі - для мене це стало несподіванкою, оскільки я думав, що пишу пісню для учасника конкурсу, а не для запрошеної зірки. У цьому випадку пісня точно була б іншою", - розніс його Фадєєв.

Скандал на Інтербаченні в Росії

Від країни-окупанта РФ виступив улюбленець диктатора Путіна співак Shaman, але він відмовився від участі в голосуванні за перемогу в конкурсі.

"Я представляю Росію, а Росія вже перемогла", - сказав артист.

Його одразу ж розкритикували багато артистів і жителі країни-окупанта.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше російський актор Станіслав Садальський назвав співака SHAMAN, який у захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, зрадником.

Раніше коханку диктатора Володимира Путіна засмутило, що його ймовірна коханка Катерина Мізуліна відчуває проблеми через стосунки з ним. Російський диктатор вирішив порадувати її подарунками "на знак подяки за приємне спілкування, глибокі бесіди і взаєморозуміння".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред