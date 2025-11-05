Рус
"Закінчать погано": відомий співак зробив зловісну заяву про Повалій

Христина Трохимчук
5 листопада 2025, 10:30
Павло Зібров розповів про стосунки зі зрадницею Таїсією Повалій
Таисия Повалий
Павло Зібров розповів про майбутнє Таїсії Повалій / колаж: Главред, фото: instagram.com, Таисия Повалий

Ви дізнаєтесь:

  • Павло Зібров висловився про Таїсію Повалій
  • Що він сказав

Відомий український співак Павло Зібров відверто розповів про стосунки з колегою по сцені, а тепер зрадницею України Таїсією Повалій. Артист розкрив причини її любові до терористичної РФ та поділився з Машею Єфросиніною баченням майбутнього запроданки.

За словами Павла Зіброва, вони з Повалій ніколи не були в дружніх стосунках. Після того як вона почала політичну кар'єру та почала гонитву за великими грошима, співачка дуже змінилась.

Таїсія Повалій
Таїсія Повалій зараз - кар'єра в РФ / фото: instagram.com, Таїсія Повалій

"Вони продалися за великі гроші. Ніяких розмов не було, вони просто зникли з нашого життя і життя країни. До 2014 року ми не сильно підтримували стосунки. От коли вона стала депутатом, вона якось відійшла і сім'я їхня відійшла. Скільки мене не кликали на їхні вечірки та весілля, я казав: "Мене немає". Мені не були потрібні їхні гроші. Я ніколи не працював в їхній команді", — поділився Зібров.

Співак зазначив, що саме постійна жага грошей є найбільшою загрозою для запроданки, яка може її згубити.

Таїсія Повалій
Таїсія Повалій - позиція / фото: instagram.com, Таїсія Повалій

"Це не просто гроші, це великі гроші. Я думаю, що сплять вони погано і закінчать погано", — підсумував Зібров.

Таїсія Повалій про війну в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Таїсія Повалій публічно підтримала агресію і взяла активну участь у концертах на підтримку російської армії та окупаційної влади. Зокрема, вона виступала на пропагандистських заходах у Росії та на окупованих українських територіях. Через свою антиукраїнську позицію та систематичну підтримку російської політики Повалій потрапила до санкційних списків України.

Про персону: Таїсія Повалій

Таїсія Повалій - радянська і російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання 2015 року), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 до 2014 року - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Павло Зібров Таїсія Повалій новини шоу бизнесу
20:21

Галкін зробив знаменитим українського хлопчика і перейшов на українську мову

