Зовнішність Дмитра Комарова несподівано змінилася – ведучий пояснив причини

Український журналіст та телеведучий Дмитро Комаров вирішив боротись зі своєю зайвою вагою та передчасним старінням. У програмі "Світ навиворіт" ведучий розповів, як йому вдалось схуднути та скільки грошей він на це витратив.
Комаров зізнався, що через завантажений графік у нього зовсім немає часу займатись спортом, тому довелось шукати альтернативні способи схуднути. Ведучому кардинально змінив свій режим харчування та позбувся усіх шкідливих продуктів у раціоні. Це дало свій результат — Комаров схуд на 5 кілограмів за три місяці.
"Друзі, скажу чесно, на спорт часу не було, багато знімань. Але за харчування взявся дуже серйозно, виключив все шкідливе, скинув п'ять кілограмів ваги", — розповів Дмитро.
Поштовхом до змін у житті став візит ведучого "Світу навиворіт" у Інститут геронтології, де виявилось, що його біологічний вік більший за фактичний. Після трьох місяців більш здорового способу життя Комаров знову перевірився. За результатами обстеження, на яке Дмитро витратив приблизно 7 тисяч гривень, він помолодшав на два роки. Проте він не збирається зупинятись на досягнутому та продовжує слідкувати за своїм здоров'ям.
Про персону: Дмитро Комаров
Дмитро Комаров - український журналіст, мандрівник, фотограф; автор і ведучий програми "Світ навиворіт" і "Мандруй Україною". Заслужений журналіст України. Автор документального проєкту "Рік", повідомляє Вікіпедія.
