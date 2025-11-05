Зовнішність Дмитра Комарова несподівано змінилася – ведучий пояснив причини

Дмитро Комаров вирішив помолодшати.

https://glavred.net/stars/vneshnost-dmitriya-komarova-neozhidanno-izmenilas-vedushchiy-obyasnil-prichiny-10712585.html Посилання скопійоване

Як схуд Дмитро Комаров / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитро Комаров

Ви дізнаєтесь:

Дмитро Комаров пояснив зміни у своїй зовнішності

Як схуд ведучий "Світу навиворіт"

Український журналіст та телеведучий Дмитро Комаров вирішив боротись зі своєю зайвою вагою та передчасним старінням. У програмі "Світ навиворіт" ведучий розповів, як йому вдалось схуднути та скільки грошей він на це витратив.

Комаров зізнався, що через завантажений графік у нього зовсім немає часу займатись спортом, тому довелось шукати альтернативні способи схуднути. Ведучому кардинально змінив свій режим харчування та позбувся усіх шкідливих продуктів у раціоні. Це дало свій результат — Комаров схуд на 5 кілограмів за три місяці.

відео дня

Дмитро Комаров - вік / фото: instagram.com, Дмитро Комаров

"Друзі, скажу чесно, на спорт часу не було, багато знімань. Але за харчування взявся дуже серйозно, виключив все шкідливе, скинув п'ять кілограмів ваги", — розповів Дмитро.

Поштовхом до змін у житті став візит ведучого "Світу навиворіт" у Інститут геронтології, де виявилось, що його біологічний вік більший за фактичний. Після трьох місяців більш здорового способу життя Комаров знову перевірився. За результатами обстеження, на яке Дмитро витратив приблизно 7 тисяч гривень, він помолодшав на два роки. Проте він не збирається зупинятись на досягнутому та продовжує слідкувати за своїм здоров'ям.

Дмитро Комаров / інфографіка: Главред

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка і колишня солістка гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва вперше за довгий час показалася з молодшою донькою. У своєму Instagram артистка опублікувала рідкісні кадри із 15-річною Сарою Кіперман.

Також відома українська співачка Ірина Білик поділилася з підписниками рідкісними кадрами сімейного відпочинку з молодшим сином Табрізом. Артистка разом із 10-річною дитиною побувала в цікавому місці та звернулася до шанувальників за порадою щодо виховання сина.

Вас може зацікавити:

Про персону: Дмитро Комаров Дмитро Комаров - український журналіст, мандрівник, фотограф; автор і ведучий програми "Світ навиворіт" і "Мандруй Україною". Заслужений журналіст України. Автор документального проєкту "Рік", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред