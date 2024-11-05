"Зла тітка": Гузєєва зганьбилася під час шоу і нарвалася на жорсткий хейт

Жовчна манера телеведучої Гузєєвої викликала хвилю негативу.

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Гузєєва оскандалилася на шоу / Колаж Главред, фото Instagram/_larisa_guzeeva

Ви дізнаєтеся:

Як Гузєєва образила учасницю

Як відреагувала жінка

З ким порівняла учасниця ведучу

Російська скандальна акторка і телеведуча Лариса Гузєєва, яку внесено до бази "Миротворець" за відвідування окупованого Росією Криму, зганьбилася під час ефіру передачі "Давай одружимося".

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, конфлікт виник під час спілкування ведучої шоу і багатодітної матері з непростою долею.

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33-річна мати п'ятьох дітей стала учасницею шоу "Давай одружимося!", бо мріє народити шосту дитину. У героїні троє синів від колишнього чоловіка, який її бив, і двійнята від іноземця з Таїланду, який просив її зробити аборт.

Учасниця шоу розповіла, що вона сирота і виросла в дитячому будинку. Тим часом, вона намагається заробити на життя тим, що пише вірші та робить речі на замовлення. І коли вона стала показувати свою творчість в ефірі шоу, Гузєєва у своїй саркастичній манері її розкритикувала. Вона також додала, що учасниця пише вірші на "печерному рівні", і порадила їй зайнятися освітою, а не думати про народження шостої дитини.

До слова, учасниця не промовчала. За словами дівчини, своєю жовчністю та енергетикою "Гузєєва робить людям болючіше і гірше". Краще бути тупим блогером, ніж такою злою тіткою, як вона, припечатала учасниця шоу.

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Нагадаємо, раніше Главред писав, що Ларису Гузєєву помітили в МВС ізраїльського міста Хайфа, де раніше на міграційній перевірці засвітився Джиган. Медіа також зазначає, що сама ведуча раніше у своєму фірмовому стилі відреагувала на чутки про еміграцію, назвавши дебілами тих, хто "збирає плітки".

Раніше також телеведуча Роза Сябітова розповіла, що після спільних зйомок у її колеги Лариси Гузєєвої та коміка Гаріка Харламова, які в захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, зав'язалася дружба.

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