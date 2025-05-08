Росіяни в істериці: Гузєєва втекла з Росії

Коротко:
- Куди втекла Гузєєва
- Чому росіяни б'ються в істериці
Російська скандальна акторка і телеведуча Лариса Гузєєва, яку внесено до бази "Миротворець" за відвідування окупованого Росією Криму, втекла з терористичної Росії.
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, актриса і ведуча виїхала з РФ до Німеччини. Гузєєва ходить по ресторанах і насолоджується життям подалі від своєї терористичної батьківщини.
Російські шанувальники Гузєєвої, втім, обурилися. Адже замість патріотичного і скріпного параду на Красній площі, акторка вирушила прямісінько до Німеччини. Вона опублікувала кілька сторіз, де показала своє дозвілля.
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Нагадаємо, раніше Главред писав, що Ларису Гузєєву помітили в МВС ізраїльськогоміста Хайфа, де раніше на міграційній перевірці засвітився Джиган. Медіа також зазначає, що сама ведуча раніше у своєму фірмовому стилі відреагувала на чутки про еміграцію, назвавши дебілами тих, хто "збирає плітки".
Раніше також телеведуча Роза Сябітова розповіла, що після спільних зйомок у її колеги Лариси Гузєєвої та коміка Гаріка Харламова, які в захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, зав'язалася дружба.
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