Гузєєва жорстко принизила головних російських пропагандистів

Російська актриса висловилася про те, що вона думає з приводу пропагандистів.

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Гузєєва не хотіла працювати на головному російському пропагандистському смітнику / Колаж Главред, фото Instagram/_larisa_guzeeva

Коротко:

Що сказала Гузєєва

Як вона ставиться до пропагандистів

Російська скандальна акторка і телеведуча Лариса Гузєєва, яку внесено до бази "Миротворець" за відвідування окупованого Росією Криму, принизила головний російський пропагандистський "Первый Канал".

Сама актриса розповіла, що коли їй запропонували вести програму на першому каналі - її обуренню буквально не було меж. Адже вона бачила себе на великому екрані, а не в ролі балакучої голови та ще й на головному російському смітнику.

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Гузєєва принизила пропагандистів / Фото Instagram/_larisa_guzeeva_

Коли мені запропонували вести програму, я була відома актриса. Я тоді подумала: боже, ніколи! Мене ж зніматимуть Кончаловський, Звягінцев, Спілберг. У мене ж зовсім інше життя. Місяць думала, а потім пішла! Мій образ змінювався. Перший, де я була королевою в оточенні підданих, не прижився. Усе пішло на лад, коли я сказала: "Ми однакові". Тільки я не подарунок, тому що не підлаштовуюся ні під кого, у кожен момент така, яка є", - чеканить ведуча.

Гузєєва принизила пропагандистів / Фото Instagram/_larisa_guzeeva_

За її словами, наречені та наречені теж трапляються різні. "Я не працюю із суфлером. Поки йду від гримерки до студії, в голові народжується власний сценарій програми. Продюсери махнули на мене рукою і дозволили "гуляти по буфетах". Уже 12 років як я веду програму, і це мої найтриваліші взаємини з колегами", - цитує її пропагандистський 7Дней.

Гузєєва принизила пропагандистів / Фото Instagram/_larisa_guzeeva_

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Нагадаємо, раніше Главред писав, що Ларису Гузєєву помітили в МВС ізраїльськогоміста Хайфа, де раніше на міграційній перевірці засвітився Джиган. Медіа також зазначає, що сама ведуча раніше у своєму фірмовому стилі відреагувала на чутки про еміграцію, назвавши дебілами тих, хто "збирає плітки".

Раніше також телеведуча Роза Сябітова розповіла, що після спільних зйомок у її колеги Лариси Гузєєвої та коміка Гаріка Харламова, які в захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, зав'язалася дружба.

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