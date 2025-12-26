Проби у фільм жахів: дружина Цекало налякала новою фотосесією

Ервін опублікувала серію фото в спідній білизні. Там вона позує в дивних позах.

Дарина Ервін налякала своїм зовнішнім виглядом / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дарина Ервін

Дружина російського продюсера Олександра Цекало, який мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, але продовжує приїжджати на свою небезпечну батьківщину, опублікувала серію фотографій, що спричинила незвичне пожвавлення серед (не)шанувальників парочки.

На своїй сторінці в Instagram, Ервін опублікувала серію фото в спідній білизні. Там вона позує в дивних позах, які лише підкреслюють її надмірну худорлявість.

Дружина Цекало опублікувала нову фотосесію / Фото Instagram/darina.ervin

Тим часом, у пропагандистському телеграм-каналі "Не Малахов" добрі російські підписники почали критикувати та висміювати фігуру жінки.

"Скелет обтягнутий шкірою, нічого красивого в цьому немає", "Що за субстанція", "Оспівування потворності", "Чужий рветься назовні", - пишуть вони.

Ервін приголомшила худорбою / Скриншот

Раніше Главред повідомляв, що кума і подруга українського відомого співака Дзідзьо - співачка Оля Цибульська - висловилася про чутки про те, що артист став батьком. У коментарі Цибульська вирішила не розкривати подробиць особистого життя друга і зазначила, що про таке треба питати в самого Дзідзьо.

Раніше також коханий українського співака Melovin - український бойовий медик і блогер Петро Злотя - подарував артистові собаку на прізвисько Мірра. Про це повідомляється 26 грудня на сторінці співачка в Instagram.

Про персону: Олександр Цекало Олександр Цекало - радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проєктів "Большая разница" і "Прожекторперисхилтон". Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився про Велику війну.

Подейкують, що в Росію він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес - продюсерська компанія Sreda - продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.

