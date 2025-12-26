Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Проби у фільм жахів: дружина Цекало налякала новою фотосесією

Олена Кюпелі
26 грудня 2025, 21:20
46
Ервін опублікувала серію фото в спідній білизні. Там вона позує в дивних позах.
Дарина Ервін
Дарина Ервін налякала своїм зовнішнім виглядом / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дарина Ервін

Коротко:

  • Який вигляд має дружина Цекало
  • Що пишуть пропагандисти

Дружина російського продюсера Олександра Цекало, який мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, але продовжує приїжджати на свою небезпечну батьківщину, опублікувала серію фотографій, що спричинила незвичне пожвавлення серед (не)шанувальників парочки.

На своїй сторінці в Instagram, Ервін опублікувала серію фото в спідній білизні. Там вона позує в дивних позах, які лише підкреслюють її надмірну худорлявість.

відео дня
Дружина Цекало опублікувала нову фотосесію
Дружина Цекало опублікувала нову фотосесію / Фото Instagram/darina.ervin
Дружина Цекало опублікувала нову фотосесію
Дружина Цекало опублікувала нову фотосесію / Фото Instagram/darina.ervin
Дружина Цекало опублікувала нову фотосесію
Дружина Цекало опублікувала нову фотосесію / Фото Instagram/darina.ervin

Тим часом, у пропагандистському телеграм-каналі "Не Малахов" добрі російські підписники почали критикувати та висміювати фігуру жінки.

"Скелет обтягнутий шкірою, нічого красивого в цьому немає", "Що за субстанція", "Оспівування потворності", "Чужий рветься назовні", - пишуть вони.

Ервін приголомшила худорбою
Ервін приголомшила худорбою / Скриншот

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, що кума і подруга українського відомого співака Дзідзьо - співачка Оля Цибульська - висловилася про чутки про те, що артист став батьком. У коментарі Цибульська вирішила не розкривати подробиць особистого життя друга і зазначила, що про таке треба питати в самого Дзідзьо.

Раніше також коханий українського співака Melovin - український бойовий медик і блогер Петро Злотя - подарував артистові собаку на прізвисько Мірра. Про це повідомляється 26 грудня на сторінці співачка в Instagram.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Олександр Цекало

Олександр Цекало - радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проєктів "Большая разница" і "Прожекторперисхилтон". Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився про Велику війну.
Подейкують, що в Росію він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес - продюсерська компанія Sreda - продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
НАТО раптово знадобилася допомога України: про що просить у нас Альянс

НАТО раптово знадобилася допомога України: про що просить у нас Альянс

21:55Світ
"Останній ривок": у Росії зробили заяву про закінчення війни з Україною

"Останній ривок": у Росії зробили заяву про закінчення війни з Україною

21:01Війна
Сильні снігопади накриють Україну: у які регіони "увірветься" негода

Сильні снігопади накриють Україну: у які регіони "увірветься" негода

19:31Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Порошенко разом з росіянами підривають довіру до всього волонтерського руху - Притула

Порошенко разом з росіянами підривають довіру до всього волонтерського руху - Притула

Китайський гороскоп на завтра 27 грудня: Собакам - провина, Півням - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 27 грудня: Собакам - провина, Півням - проблеми

Популярна ведуча вперше розповіла про службу чоловіка-військового

Популярна ведуча вперше розповіла про службу чоловіка-військового

Оля Цибульська заговорила про народження двійні у Дзідзьо - деталі

Оля Цибульська заговорила про народження двійні у Дзідзьо - деталі

Гороскоп Таро на завтра 27 грудня: Левам - послідовність, Дівам - новий етап

Гороскоп Таро на завтра 27 грудня: Левам - послідовність, Дівам - новий етап

Останні новини

21:55

НАТО раптово знадобилася допомога України: про що просить у нас Альянс

21:40

Шовкопляс приголомшила ефектним схудненням за три тижні: "Пішло дуже багато"

21:20

Проби у фільм жахів: дружина Цекало налякала новою фотосесією

21:11

Шість знаків китайського зодіаку купатимуться в грошах увесь 2026 рік - хто вони

21:10

Що не можна зливати в раковину: експерти назвали 5 речей, які викликають засмічення

Авто реєструють на родичів та знайомих: Бучацький - про наслідки повернення ПДВ на електрокариАвто реєструють на родичів та знайомих: Бучацький - про наслідки повернення ПДВ на електрокари
21:01

"Останній ривок": у Росії зробили заяву про закінчення війни з Україною

20:39

Ціни на незамінний овоч перед Новим роком рвонули вгору

20:24

Улюблениця шанувальників "Холостяка": Цимбалюк несподівано відправив учасницю додому

20:04

Консорціум банків прокредитує ОПК на 21,5 млрд. гривень, - Голова НБУ Пишний

Реклама
19:55

"Чорноморець" достроково розірвав контракт із головним тренером - деталі

19:36

Гороскоп для Стрільців на 2026 рік: тотальне перезавантаження та яскраве коханняВідео

19:31

Сильні снігопади накриють Україну: у які регіони "увірветься" негода

19:29

Яким буде курс долара після Нового року: експерт здивував прогнозом

19:13

Залужний і Буданов демонструють найвищий електоральний потенціал, — соціологія

19:10

Чому вибори під час війни погана ідеяПогляд

18:53

"У нас поповнення": Melovin розповів про зміни в житті з бойфрендом

18:52

Клієнти Ощадбанку залишаються без карток перед Новим роком - у банку розводять руками

18:45

Гороскоп для Скорпіонів 2026: рік важливих рішень і несподіваних грошейВідео

18:25

Новорічна ініціатива Соціального Центру "Перспектива-Оболонь" для юних оболонців новини компанії

18:22

США готові затвердити гарантії безпеки для України: що пропонує Америка

Реклама
18:09

У Києві відбулася конференція про управління кадрами та технологічну трансформацію новини компанії

17:58

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці шеф-кухаря за 31 секунду

17:42

На кого чекають трансформації та доленосні зміни: гороскоп на 2026 рікВідео

17:35

Що посіяти в січні на розсаду: паростки будуть найміцнішими

17:32

Перед початком фіналу "Холостяка": Тарас Цимбалюк приголомшив компанією

17:32

Від тарілки не відірватися: фантастичний рецепт салату з ананасом на Новий рік

17:22

Фіналістка "Холостяка" проговорилася, що покинула проєкт - що вона сказалаВідео

17:16

Відключення світла 27 грудня: коли не буде електроенергії у суботу

16:57

"Тому що п'ю": відомий український співак розсекретив свою вагу

16:46

Долар з євро стрімко злетіли вгору: новий курс валют на 29 грудня

16:24

РФ вдарила по головній трасі Харкова: горять автомобілі, там знаходилися люди

16:20

Виглядати стильно та економити: як одягатися у стилі Frugal ChicВідео

16:12

Війна - не єдина тема: Зеленський розкрив, про що говоритиме з Трампом

15:55

Три знаки зодіаку незабаром радикально змінять життя: щастя не за горами

15:50

В Україні неочікувано подешевшали популярні продукти для новорічного столу

15:14

Операція "Мідас": Міндіч вперше прокоментував справу НАБУ та згадав про Зеленського

15:10

Просто перестане заводитись: яким бензином не можна заправляти авто взимку

15:00

Що буде з гривнею у 2026 році, і як війна впливатиме на курс – прогноз економіста Андрія Новака

14:58

Що таке "празник" в українській мові - несподівана і маловідома відповідьВідео

14:57

У яких продуктах міститься багато білка: дієтологи назвали топ-9Відео

Реклама
14:45

Росія готує новий масований удар по Україні: в Укренерго назвали терміни

14:12

"Це політика": Тарабарова розкрила, чому Україну "засудили" на "Дитячому Євробаченні"Відео

13:53

Чому 27 грудня не можна викидати хлібні крихти: яке церковне свято

13:45

Температура впаде ще більше: коли Україну накриє снігова хуртовина з морозами

13:26

Прикмети на Новий рік 2026: як приручити Вогняного Коня і що не можна робити

13:24

Чи будуть українці зі світлом у новорічну ніч: у ВР озвучили неочікуваний прогноз

13:07

Забрала онкологія: зірка серіалів "Друзі" та "Доктор Хаус" помер у США

12:54

Українців чекають нові податки на електромобілі: що зміниться вже з 1 січня

12:39

Росіяни вдарили ракетою по Умані, серед постраждалих діти - перші подробиціФото

12:18

"Навряд чи стану нареченою": Марія Бурмака висловилася про свого обранця

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти