Проби у фільм жахів: дружина Цекало налякала новою фотосесією

Коротко:
- Який вигляд має дружина Цекало
- Що пишуть пропагандисти
Дружина російського продюсера Олександра Цекало, який мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, але продовжує приїжджати на свою небезпечну батьківщину, опублікувала серію фотографій, що спричинила незвичне пожвавлення серед (не)шанувальників парочки.
На своїй сторінці в Instagram, Ервін опублікувала серію фото в спідній білизні. Там вона позує в дивних позах, які лише підкреслюють її надмірну худорлявість.
Тим часом, у пропагандистському телеграм-каналі "Не Малахов" добрі російські підписники почали критикувати та висміювати фігуру жінки.
"Скелет обтягнутий шкірою, нічого красивого в цьому немає", "Що за субстанція", "Оспівування потворності", "Чужий рветься назовні", - пишуть вони.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред повідомляв, що кума і подруга українського відомого співака Дзідзьо - співачка Оля Цибульська - висловилася про чутки про те, що артист став батьком. У коментарі Цибульська вирішила не розкривати подробиць особистого життя друга і зазначила, що про таке треба питати в самого Дзідзьо.
Раніше також коханий українського співака Melovin - український бойовий медик і блогер Петро Злотя - подарував артистові собаку на прізвисько Мірра. Про це повідомляється 26 грудня на сторінці співачка в Instagram.
Вас також може зацікавити:
- Цекало повернувся в Росію, де публічно виховував свою худу дружину
- Який вигляд має донька Цекало і сестри Віри Брежнєвої: вже 16 років
- Ледве йде: сильно постарілого Цекало зняли з дружиною на прогулянці
Про персону: Олександр Цекало
Олександр Цекало - радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проєктів "Большая разница" і "Прожекторперисхилтон". Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився про Велику війну.
Подейкують, що в Росію він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес - продюсерська компанія Sreda - продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред