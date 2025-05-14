Цекало повернувся в Росію, де публічно виховував свою худу дружину

Коротко:
- Який вигляд має постарілий Цекало
- Навіщо він приїхав до Росії
Російський продюсер українського походження Олександр Цекало, який мовчить про військове вторгнення Росії в Україну, і його дружина Дарина Ервін з'явилися на церемонії вручення ХII Премії Асоціації продюсерів кіно і телебачення.
Захід відбувся в терористичній Москві, а російські пропагандисти масово опублікували відео, як висока і худа Ервін стоїть із постарілим Цекало, який вичитує її.
Зазначимо, що Цекало покинув агресора-Росію кілька років тому і переїхав до США, де познайомився зі своєю нинішньою дружиною. У 2019 році закохані зіграли весілля в Беверлі-Гіллз, і заради молодої дружини Цекало вирішив залишитися в Америці.
Тим часом, його дружина сильно схудла останнім часом і реально злякала зовнішнім виглядом шанувальників.
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Нагадаємо, раніше нехарактерне фото Олександра Цекало потрапило в мережу. На фото - він позує з цигаркою, а також поруч із полотном. Примітна деталь - Цекало перебуває в костюмі Адама, демонструючи не дуже атлетичну статуру.
Зазначимо, раніше Главред писав, що у дівчини стали помітними і видатними вуха. Вони настільки стали великими, що коментатори подумали про те, що вона їх наростила.
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Хто такий Олександр Цекало?
Олександр Цекало - радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проєктів "Велика різниця" і "Прожекторперісхілтон". Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився про Велику війну.
Подейкують, що в Росію він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес - продюсерська компанія Sreda - продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.
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