Цекало повернувся в Росію, де публічно виховував свою худу дружину

Продюсер Цекало сильно постарів і приїхав у терористичну Росію.

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Цекало вивіз молоду дружину в РФ / Колаж Главред, фото Щоденники знаменитостей

Коротко:

Який вигляд має постарілий Цекало

Навіщо він приїхав до Росії

Російський продюсер українського походження Олександр Цекало, який мовчить про військове вторгнення Росії в Україну, і його дружина Дарина Ервін з'явилися на церемонії вручення ХII Премії Асоціації продюсерів кіно і телебачення.

Цекало з дружиною приїхали до терористичної Росії / Фото Щоденники знаменитостей

Захід відбувся в терористичній Москві, а російські пропагандисти масово опублікували відео, як висока і худа Ервін стоїть із постарілим Цекало, який вичитує її.

відео дня

Цекало з дружиною приїхали до терористичної Росії / Фото Щоденники знаменитостей

Зазначимо, що Цекало покинув агресора-Росію кілька років тому і переїхав до США, де познайомився зі своєю нинішньою дружиною. У 2019 році закохані зіграли весілля в Беверлі-Гіллз, і заради молодої дружини Цекало вирішив залишитися в Америці.

Цекало з дружиною приїхали в терористичну Росію / Фото Щоденники знаменитостей

Тим часом, його дружина сильно схудла останнім часом і реально злякала зовнішнім виглядом шанувальників.

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Нагадаємо, раніше нехарактерне фото Олександра Цекало потрапило в мережу. На фото - він позує з цигаркою, а також поруч із полотном. Примітна деталь - Цекало перебуває в костюмі Адама, демонструючи не дуже атлетичну статуру.

Зазначимо, раніше Главред писав, що у дівчини стали помітними і видатними вуха. Вони настільки стали великими, що коментатори подумали про те, що вона їх наростила.

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Хто такий Олександр Цекало? Олександр Цекало - радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проєктів "Велика різниця" і "Прожекторперісхілтон". Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився про Велику війну.

Подейкують, що в Росію він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес - продюсерська компанія Sreda - продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.

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