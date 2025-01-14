Дружина Цекало стала копією Майкла Джексона

Дарина Ервін на тлі сильної пригоди стала схожа на Майкла Джексона.

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Дарина Ервін змінилася до невпізнання / Колаж Главред, фото Instagram/ darina.ervin

Коротко:

Дарина Ервін ошелешила зовнішнім виглядом

Як вона виглядала раніше

Дружина російського продюсера українського походження Олександра ЦекалоДарина Ервін, який мовчить про жорстоке вторгнення терористичної Росії в Україну, на тлі сильного, навіть анорексічного схуднення, стає схожою на Майкла Джексона.

На черговому фото, яким вона поділилася в Instagram, художниця має дуже виснажений вигляд, а її макіяж створює враження, ніби вона справді є близькою родичкою покійного поп-короля.

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Дарина Ервін стає схожою на Майкла Джексона / Фото Instagram/darina.ervin

Ервін не пояснювала в соціальних мережах, чому вона зважилася на таке радикальне схуднення.

Раніше вона ділилася, що здивована, що люди досі обговорюють і засуджують зовнішність інших людей. Вона також прокоментувала свої вушка, які багато користувачів стали старанно обговорювати в соціальних мережах. "Я просто перестала приховувати, що вуха стирчать. У минулому ходило дуже багато чуток: спочатку люди розмірковували про пластику грудей, потім про імпланти в ділянці сідниць і багато іншого. Забавно, що всі ці твердження зникли, коли я схудла, але ніхто не потрудився з'ясувати, наскільки вони не відповідають дійсності. Тепер вся увага зосереджена на моїх вухах", - додала вона.

Дружина Цекало сильно схудла / Фото darina.ervin

Дружина Цекало сильно схудла / Фото darina.ervin

Раніше Ервін мала чудовий вигляд і тішила своїх шанувальників у соціальних мережах.

Раніше дружина Цекало виглядала так / Фото darina.ervin

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Нагадаємо, раніше нехарактерне фото Олександра Цекало потрапило в мережу. На фото - він позує з цигаркою, а також поруч із полотном. Примітна деталь - Цекало перебуває в костюмі Адама, демонструючи не дуже атлетичну статуру.

Зазначимо, раніше Главред писав, що у дівчини стали помітними і видатними вуха. Вони настільки стали великими, що коментатори подумали про те, що вона їх наростила.

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Хто такий Олександр Цекало? Олександр Цекало - радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проєктів "Велика різниця" і "Прожекторперісхілтон". Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився про Велику війну.

Подейкують, що в Росію він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес - продюсерська компанія Sreda - продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.

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